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CHP’de YDK Başkanı Turan Taşkın Özer oldu

CHP'de 38. Olağan Kurultay sonrası Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığına Turan Taşkın Özer seçildi.

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CHP’de YDK Başkanı Turan Taşkın Özer oldu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanlığına Turan Taşkın Özer seçildi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda seçilen ve 15 kişiden oluşan yeni YDK, ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi.

Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı. Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi. (AA)

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