CHP’den AKP il başkanına suç duyurusu

Muğla’nın CHP Marmaris İlçe Başkanı Av. Zekican Balcı, 14 Ocak’taki AKP açılış törenleri için kendisi de dahil olmak üzere il genelinde çok sayıda kişileri AKP İl Başkanı Kadem Mete’nin telefonla arayarak mitinge davet etmesinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanuna aykırı” olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Balcı, Muğla Valisi Tavlı’yı da istifaya davet etti.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'da 14 Ocak Cumartesi günü partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği bazı projelerin toplu açılışı bitti ama yankıları hala sürüyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın valilik resmi sitesinden yaptığı AKP yanlısı yayının ardından şimdi de AKP İl Başkanı Kadem Mete'nin çok sayıda kişilerin bilgisi olmadan “Kişisel Verilerin Korunması Kanuna aykırı” olarak elde ettiği telefon numaralarıyla herkesi mitinge davet etmesinin yasalara aykırı olduğu ileri sürüldü.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Av. Zekican Balcı, Mete hakkında suç duyurusunda bulunacak. Ayrıca AKP yanlısı olarak nitelendirilen Vali Tavlı'nın da istifasını istedi.

“AKP TAMAMEN KONTROLÜ KAYBETTİ”

Av. Balcı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*14 Ocak Cumartesi günü Muğla'ya gelen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Menteşe ilçemizde bir miting yaptı. 21 yıllık AKP iktidarının son günlerine yaklaşmakta olduğumuz bu süreçte iktidar sahiplerinin tamamen kontrolü kaybettiklerine ve akılla izah edilemeyecek davranışlarda bulunduklarına şahit oluyoruz.

*AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin miting öncesi şahsım da dahil bölgemizde yaşayan yüz binlerce insanı sabit bir telefondan arayarak AKP mitingine davet etmesi akılla izah edilebilecek bir durum değildir.

*AKP İl Başkanı hangi yetki ve hakla yüz binlerce insanın telefon numaralarını öğrenmiştir? Bu telefon numaralarına nasıl ulaşmıştır? Bu eylem açıkça 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna aykırıdır.

*Anayasa ve kanun tanımaz AKP zihniyeti hangi hakla vatandaşlarımızı bu şekilde rahatsız edebilir! Bu konuyu yargıya taşıyacağımızı ve Muğla halkının huzur ve sükununu bu şekilde bozan tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek istiyorum.

“ORHAN TAVLI ASLA BU DEVLETİN VALİSİ OLAMAZ”

*Gelelim diğer bir vahim konuya. 2017'de yapılan Anayasa Değişikliğinin yalnızca Cumhurbaşkanına partili olma hakkı verdiğini zannediyorduk ancak yanılmışız. Anayasa ve hukuk tanımaz AKP zihniyetinin bir ürünü olan Muğla Valisi Orhan Tavlı, bizleri partili vali kavramıyla bir kez daha karşı karşıya bıraktı.

*Muğla Valiliği'nin resmî sosyal medya hesaplarından AKP mitingini paylaşan ve AKP Genel Başkanına güzellemeler yapan Orhan Tavlı asla bu devletin valisi olamaz, olamayacaktır. Millet ve Muğlalıların vicdanında derin bir yara açan bu davranışın üzerinden dört gün geçmesine rağmen hala bu paylaşımı kaldırmayan ve vatandaşlardan özür dilemeyen Valiyi istifaya davet ediyorum.

*Siz AKP İl Başkanı değil Türkiye Cumhuriyeti'nin Valisisiniz. Kanundan aldığınız yetki ve sorumluluk tüm vatandaşlara ve siyasi partilere eşit mesafede olmanızı gerektirir. İstifa etmeyeceğinize eminiz bu yüzden sizi Muğla halkının vicdanlarına havale ediyoruz.