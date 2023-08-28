CHP’den Akşener’e “ittifak” yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözlerini değerlendirdi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ana muhalefet partisi genel başkanı gibi açıklamalar yaptığını belirterek, “Emeklilerle ilgili açıklama yapıyor, ‘Evet, çok üzülüyorum, düzeltme yapılmalı’ diyor. Herhalde bunu bana ya da Kemal Bey’e söylüyor. Ya da size söylüyor. Kime söylüyor, bu ülkeyi kim yönetiyor? Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi sen yönetiyorsun. Emeklilerin durumuna üzülüyormuş. Aynı şeyi Binali Yıldırım söylüyor. 7 bin 500 lira emekli maaşından bahsediyoruz, bugün bir oda kiranın 10 bin lira olduğu ülkemizde. Neyi bekliyorsunuz, gelin yarın yapın. Niye ekimi bekliyorsunuz” dedi.

“METRO İNŞAATLARINDA ARTIŞ GÖRDÜK”

Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimler ile ilgili açıklamalarına ilişkin de şunları söyledi:

– 2019 seçimlerinde Türkiye bir demokrasi mücadelesi verdi. İttifak halinde büyükşehirleri kazandık, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya ve diğer şehirleri kazandık. 11 belediye başkanımız, 5 yıl görev yaptığı süreçte yüzümüzü ağarttı. İstanbul’da tarihte görülmemiş şekilde, metro inşaatlarında artış gördük.

“2024’TE YİNE KAZANILACAKTIR”

– Mersin’de Cumhuriyet tarihinde ilk kez metro yapılıyor. 11 belediye başkanı görev yaptığı süreçte bir tek ihaleden dolayı yargılanmadıkları gibi bu belediyeler vakıflara ya da yandaş müteahhitlere değil; halkına belediyenin bütçesini aktarmışlardır. Bu yüzden çok zor kazandığımız bu yerler, 2024’te yine kazanılacaktır.

“HALK MEMNUN”

– O yüzden gerek Meral Hanım gerek diğer partiler, bu ülkenin çok önemli sıkıntıları olduğunu söylüyor. 2023’te yaşanan tiyatro sonucu insanlar kandırıldı ve herkesin hali ortada. Bari belediyelerimizi, halkın belediyelerini ve halka hizmet eden belediyeleri koruyalım ve daha fazla oyla koruyalım, kazanalım. Bu sebeple de bu konuda herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Daha seçimlere 7 ay var. Görüşmeler olacak ve sürecek. Belediye başkanlarımızdan memnununuz, halk memnun.

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