CHP’den çağrı: Türkiye yangın yeri, TBMM tatil yapamaz

CHP Grubu son zamlar sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma yönünde karar aldı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye’de mutfaklar yangın yerine dönmüşken, vatandaşlarımız büyük sıkıntı içindeyken, millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapamaz" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı açıklama yaptı. CHP Grubu’nun ÖTV artışları sonrası TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırma yönünde karar aldıklarını belirten Öztrak şunları söyledi:

-Meclis tatile girdi, Erdoğan'ın verdiği sözler havada kaldı. Seçimden önce esnafın emeklilik prim gün sayısını düşüreceklerdi. Yapmadılar. Meclis açılır açılmaz taşeron işçi sorununu çözmeye söz verdiler. Unuttular.

– 3.600 ek göstergede birinci dereceye gelenler için “Meclis açılır açılmaz” düzenleme sözü verdiler, onu da tutmadılar. Akademisyen maaşlarının artırılmasından, vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesine kadar pek çok düzenleme beklenirken, Meclis'i kapatıp gittiler.

– Milletin vekilleri bu zulmü ekonomik soykırımı konuşamasın, milletin hakkını savunamasın diye ÖTV artışını Meclis'i kapatıp yaptılar. MYK toplantımızda CHP grubumuzun, Meclis'i bu konuda olağanüstü toplantıya çağırması kararını aldık.

SOSYAL HUZURSUZLUKLAR HIZLA ARTIYOR

– Türkiye'de mutfaklar yangın yerine dönmüşken, vatandaşlarımız büyük sıkıntı içindeyken, millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapamaz. Oysa vatandaşlarımız hem kendilerini acilen rahatlatacak düzenlemeler, hem de ekonomideki sorunlara çözüm bekliyor. Enflasyonu düşürecek bir programı bekliyor. Bunlar yapılmadıkça sosyal huzursuzluklar da hızla artıyor.

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