CHP’den çok sert “Tamer Karadağlı” tepkisi: Sarayı çok seviyor, birden döndü

Erdoğan'ın oyuncu Tamer Karadağlı'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atamasına CHP'den sert tepki... CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Karadağlı için zehir zemberek ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr

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11 bakanlıkta 145 genel müdürün ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Tamer Karadağlı’yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atadı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın atama kararlarını eleştiren Başarır, şunları söyledi:

– Ne yazık ki ülkemiz kültürel bir erozyona uğratılıyor. Dün Resmi Gazete'de bir atamayı gördük. Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olduğunu gördük. Anadolu'ya, ülkemize tiyatroyu, sanatı taşıyan, sevdiren bir kurumdan bahsediyoruz. Yaklaşık 3 bin personeli var bu kurumun. Çok değerli sanatçılar, kuruma bağlı yöneticiler var.

SAYGISIZ BİR KİŞİ

– Tamer Karadağlı'nın bu kurumla hiçbir ilgisi yok. Tiyatrocu, sanatçı, başarısını bir kenara koyabiliriz, ama bu kurumun içerisinden birisi değil. İki; Türkiye'nin en önemli film festivali, Antalya Film Festivali'nde sanatçı arkadaşı ödül aldığı zaman konuşmasını kesip mikrofonu alacak kadar da saygısız bir kişi. Neden Tamer Karadağlı? Niçin? Vali kararnamesinde, kaymakamlarda, yargıda, bankalarda bunu yapıyorsunuz. Ama tiyatroda niye bunu yapıyorsunuz? O kurumda çok değerli sanatçılar var. Kurumu bilen sanatçılar var.

50 YILDIR DÜZENLEME BEKLEYEN BİR KURULUŞ

– Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, evet tiyatroyu bilecek. Yılda 150 değişik oyun sergileniyor bu kurumda. Ama personelin haklarını bilecek. Devlet Tiyatroları, bağımlı bir kuruluş değil yasaya göre, bir anlamda yarı özerkliği olan kuruluş. 50 yıldır bir düzenleme bekleyen bir kuruluştan bahsediyoruz. Özerk olması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye? Sarayı çok seviyor. Birden döndü.

MUHSİN ERTUĞRUL’DAN TAMER KARADAĞLI’YA GELDİK

– Düne kadar Gezi'deydi. Bugün Gezi karşıtı. Düne kadar muhalifti, bugün sarayın yanında. Olmaz. Tiyatroda, sanatta bari bunu yapmayın. Bir düşünün 1949'da kim var? Muhsin Ertuğrul vardı. Oradan buraya, Tamer Karadağlı'ya geldik biz. Sanata, sanatçıya, bu kurumlara dokunmayın.

HİÇBİR FANİ YANDAŞ AÇIKTA KALMIYOR

– Yine çok ilginç bir atama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde bir şarkı yazıp besteleyen, adı da ‘Çok yaşa Tayyip Dede' şarkısını özgün bir projeye dönüştüren kim? Ömer Faruk Belviranlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ne güzel. Gerçekten, çok yaşa Tayyip Dede. Seni seven, öven, şarkı yapan mutlaka birilerini bir yere getiriyorsun. Hiçbir fani yandaşın açıkta kalmıyor. Güzel sanatlardan bahsediyoruz.

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