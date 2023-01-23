CHP’den ekonomi tepkisi: İlk 20’den düşme sınırına gelindi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Öztrak, Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi taahhüdünde bulunulduğunu ancak ilk 20'den düşme sınırına gelindiğini belirtti.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Öztrak, Türkiye’nin 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi taahhüdünde bulunulduğunu ancak ilk 20’den düşme sınırına gelindiğini belirtti.

Yolsuzluğun olduğu yerde ekonomik özgürlüklerin tehlikede olduğunu, kimsenin malından, mülkünden emin olamayacağını savunan Öztrak, bu nedenle dürüst iş insanlarının yolsuzluk olan rejimlerden sakındığını, böyle ülkelere yatırım yapmak istemediğini söyledi.

YOLSUZLUĞA VURGU YAPTI

Öztrak, “Bugün küresel yarışta boşuna zemin kaybetmiyoruz. Küresel yolsuzluk algısındaki konumumuz 2013’ten bu yana 43 basamak kötüleşerek 180 ülke içinde 96. sıraya düştü. Aynı dönemde dünyada ekonomik özgürlüklerdeki konumumuz 38 sıra birden kötüleşerek 177 ülke içinde 107. sıraya geriledi. 2022’nin 11 ayında ülkemize gelen kaynağı bilinmeyen para 22 milyar 341 milyon dolar.” diye konuştu.

SİNAN ATEŞ SUİKASTI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin Öztrak, “Bu kahpe cinayet, yapanın yanına kar kalmaz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Dört ay sonra iktidara geldiğimizde Sinan Ateş’in katillerini adalet önüne çıkarmak için çalışmaya başlayacağız. Kurtlar sofrası kazanamayacak, Sinan Ateş unutulmayacak.’ sözleri milletimize açık bir taahhüttür.” dedi.

“RUSYA, GAZ ÖDEMELERİNİ ANLAŞILAN SEÇİM SONRASINA ÖTELEDİ”

Öztrak, Kur Korumalı Mevduat sistemi dolayısıyla 2022’de Hazineye 92 milyar 538 milyon 964 bin lira yük geldiğini, “Merkez Bankasında saklananlarla beraber milletin sırtına bindirilen yükün 157 milyar liranın üzerinde” olduğunu öne sürdü.

Bütçe rakamlarının doğruluğundan hiç kimsenin emin olmadığını savunan Öztrak, şöyle devam etti:

*Dışişleri Bakanı çıkmış, ‘Rusya'dan alınan gazın fiyatı 3 kattan fazla arttı’ diyor. Ama BOTAŞ’a bütçeden yapılan aktarımlar, nedense geçtiğimiz kasım ayından itibaren durmuş.

*Yine Merkez Bankasından BOTAŞ'a döviz satışları, temmuz ayında birdenbire sıfırlanmış. Rusya’dan alınan doğal gaz fiyatı üç kat artarken, 2021’den 2022’ye de dolar kuru yüzde 86 sıçrarken BOTAŞ'ın bütçeden finansman ihtiyacı nasıl oldu da birden bire durdu? Rusya’ya gaz ödemeleri, domatesle yapılmaya başladı da haberimiz mi yok? Ne olduğu açık. Rusya gaz ödemelerini anlaşılan seçim sonrasına öteledi.

*Gaz borcunun da 20 milyar doları bulduğu artık yazılıp çiziliyor. Bu ötelenen rakam, 2022 ortalama kuruyla 331 milyar lira yapar. Bu 331 milyar ödenseydi, 2022’deki bütçe açığı da 119 milyar lira olmaz, 450 milyar liraya çıkardı.

*Acaba başka neleri halının altına süpürdünüz? Durum ve hasar tespit komitemiz, seçimden sonra bunları birer birer ortaya çıkaracak. Döviz rezervleri suyunu çekmişken, seçim öncesi bu 20 milyar dolarlık kıyak neyin karşılığında yapıldı? Bunu sandık sonrasında öğreneceğiz, milletimize de açıklayacağız.

KUR’AN-I KERİM’İN YAKILMASI

İsveç’in başkenti Stokcholm’de Kur’an-ı Kerim yakılmasına ilişkin Öztrak, “2017'den bu yana çeşitli defalar kutsal kitabımızı yakan, faşist bir fanatik bu sefer Büyükelçiliğimiz önünde bir kez daha kutsal kitabımızı yaktı. Bu yapılan alçaklıktır, İslam düşmanlığıdır. Bu insanlık suçudur. Bu iğrenç olay, ifade özgürlüğü kılıfına sokulamaz. CHP olarak, bu rezaleti bir kez daha lanetliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Olayın yapıldığı yer ve zamanlamanın da oldukça dikkati çekici olduğunu ifade eden Öztrak, İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını beklediği bir dönemde, Türk Büyükelçiliği önünde bu iğrenç olayın gerçekleştirildiğini söyledi.

“BUNDAN EN ÇOK NEMALANACAK ADRESLER DE BELLİ”

Öztrak, “Bu iğrenç provokasyon neden Suudi Büyükelçiliğinin önünde değil, İran Büyükelçiliğinin önünde değil, Pakistan Büyükelçiliğinin önünde değil de Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştiriliyor? Bunun Türk kamuoyunu özellikle provoke etmek için yapıldığı son derece açık. Bundan en çok nemalanacak adresler de belli.” şeklinde konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak, bir basın mensubunun “Cumhurbaşkanının üçüncü kez seçilmesine ilişkin anayasal ya da yasal bir engel olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Neyin ne olduğu Anayasa’da yazıyor. Bu Anayasa’yı yorumlamak da hukukçuların görevi. Seçime giderken biz milletin gündemini bu tartışmalarla işgal etmek istemiyoruz. Bu itirazları ülkenin hukukçuları tabii ki yapacaklardır.” yanıtını verdi. (AA)

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