CHP’den Erdoğan’a ‘alkış’ yanıtı: Komuta kademesi sivil siyasete muhtıra verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı konuşmasının TSK komuta kademesi tarafından alkışlanmasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi. Özel, "Komuta kademesi savunma sanayii projesini alkışlamadı. Komuta kademesi Genel Başkanımıza ve partimize yaptığınız hakaretleri alkışlayarak sivil siyasete muhtıra verdi" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi tarafından alkışlanması muhalefetin tepkisini çekmişti. Erdoğan, tepkilere “TSK’nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük” diye karşılık verdi. Erdoğan'ın bu sözlerine CHP'den yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın sözlerinin yanlış olduğunu belirterek cevaben şöyle dedi:

“Komuta kademesi savunma sanayii projesini alkışlamadı. Komuta kademesi Genel Başkanımıza ve partimize yaptığınız hakaretleri alkışlayarak sivil siyasete muhtıra verdi. Üniformalıların önünde siyaset yapmak da üniformalıların buna dahil olması da yanlıştır. “