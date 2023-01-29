CHP’den Erdoğan’a kronometre yanıtı

“Türkiye 2018 seçimlerinde yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani kronometreyi sıfırladı" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a CHP'den sert tepki geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü kez aday olup olamayacağıyla ilgili tartışmalara “Türkiye 2018 seçimlerinde yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır” diye yanıt vermişti.

CHP'den Erdoğan'ın sözlerine sert tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin kronometresini sıfırlamak senin boyunu da aşar, haddini de aşar” dedi.

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