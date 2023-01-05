CHP’den Erdoğan’a Kumluca yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Antalya Kumluca’da yaşanan sel afeti üzerinden CHP’li belediyeleri hedef almasına tepki gösterdi.

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Erdoğan bugün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, “Antalya’da Kumluca Belediyesi senin, Büyükşehir Belediyesi senin, peki sel afeti aldı Kumluca’yı götürdü. Senin belediyelerin orada ne yaptı? Bay Kemal, en ufak bir gayretin olmadı. Bakanlarımı anında gönderdim. Kumluca’yı o sel afetinden devlet olarak biz kurtardık” dedi. Erdoğan'a sosyal medya platformu Twitter hesabından yanıt veren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları kaydetti:

“YİNE ÇUVALLADIN ERDOĞAN”

“Yine çuvalladın Erdoğan. Kumluca’ya sizin bakanlarınızdan önce biz gittik. Antalya ve diğer illerden 14 belediyemiz; 185 araç 772 personelle gece gündüz çalıştı. Vatandaşlarımıza gıdadan, ev eşyasına her türlü yardım yapıldı. Yalanı doğru gibi konuşarak kimseyi kandıramazsın.

“DERE ÜSTÜNÜ KAPATAN SİZİN BELEDİYENİZ”

Unutma Erdoğan: Kumluca halkı bu felaketi geçmişte sizin belediyeniz dere üstünü kapattığı için yaşadı. Niye bu sorumsuzluğa ses çıkarmıyorsunuz? Antalya halkı kimin ne olduğunu iyi bilir. Bunu da son yerel seçimlerde göstermiştir. Ama siz hala ders almıyorsunuz.

“SİZ ŞOV YAPARKEN BİZ HİZMET ETTİK”

Afetten bir ay sonra Kumluca'ya gidiyorsunuz. Trollerinize değil, Kumluca halkına ‘CHP'li belediyeler ne yaptı' diye sorun, gereken cevabı alırsınız. Samimiyseniz, siz şov yaparken bizim belediyelerimizin nasıl hizmet ettiğini orada görürsünüz.”

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