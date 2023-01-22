CHP’den Erdoğan’a pirzolalı yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Avrupa ülkeleriyle Türkiye’yi kıyaslayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından cevap verdi.

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İstanbul Havalimanı Metrosunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemine geçilen ayın hemen ertesinden başlayarak, ülke ekonomisini mahvetme yolunda birçok adımın atıldığını belirtti.

Erdoğan, “Ama bunu da başaramadılar. Başaramayacaklar. İşte şu anda İngiltere’nin hâli ortada. Fransa’nın hâli ortada. Almanya’nın hâli ortada. Elhamdülillah bizim hâlimiz de ortada. Bu imtihanların hepsinin de üstesinden Allah’ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle gelmeyi başardık.” ifadesini kullandı.

“ÜÇ KALEM PİRZOLAYI ANCA YEDİRİYOR”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Avrupa ülkeleriyle Türkiye'yi kıyasladığı konuşmasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Elhamdülillah, Saraylarınızda sizin haliniz ortada da, milletin evlerinde çocuklarımızın hali de ortada. Sayenizde anneler çocuklarına karne hediyesi üç kalem pirzolayı anca yediriyor.”

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