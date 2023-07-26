CHP’den Erdoğan’ı alkışlayan hakim ve savcılara tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün kura töreninde CHP'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlayan hakim ve savcılara tepki gösterdi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, dün Beştepe’de düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde bir skandal yaşandığını söyledi.

Törende, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözler sarf ettiğini savunan Başarır, şunları söyledi:

ALKIŞLAMASI UTANÇ VERİCİ

– Bir sürü iftira, hakaret, yalan yanlış şeyler söyledi. Beni üzen, partili cumhurbaşkanının söylediği bu cümleler değil. O zaten bunu hep yapıyor. Ama bu ülkede 1102 hakim ve savcı adayının, ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret edilirken onları alkışlaması utanç verici.

– Biz, hakim ve savcı adaylarından cumhurbaşkanının önünde ayağa kalkmasını, onu alkışlamasını, partimize hakaret ederken alkış tutmasını beklemiyoruz. Biz onlardan adalet, karar kalitesi, adil yargılama, hukukun üstünlüğünün karşısında ayağa kalkmalarını bekliyoruz. Asla ve asla ne beni, ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ne de Cumhurbaşkanını alkışlamayın. Siz, öyle kararlar verin ki 85 milyon, vicdanlarında ve yüreklerinde sizi alkışlasın.

TEKLİFİMİZ PİŞKİNCE REDDEDİLDİ

CHP’li Başarır, dün olağanüstü toplantıya çağırdıkları TBMM Genel Kurulu’nda, Meclisin tatile girmeyip çalışmalarına devam etmesi için verdikleri önergenin, iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini söyledi.

İşçinin, memurun, emeklinin ve tüm kesimlerin sorunlarının, Mecliste konuşulmasını istediklerini anlatan Başarır, şöyle devam etti:

– Bunları konuşalım dedik ama pişkince bu teklifimiz reddedildi ve ekime kadar Meclis çalışmayacak. Türkiye bir felakete gidiyor. Biz, eğer bir asgari ücretlinin 7 katına kadar maaş alıyorsak, bu Meclis yazın çalışmalıydı, ezilen kesim için kararlar almalıydı, tartışılmalıydı. Maalesef yapmadılar.

İMAR AFFI REZALETİNE OY VERMEK İSTEMİYORUM

– Bizim grubun yüzde 97’si dünkü oylamaya katıldı. Bir milletvekilimiz yurt dışında bulunduğu, bir milletvekilimiz ani bir kalp rahatsızlığı geçirdiği, iki milletvekilimiz de Muğla Akbelen’deki vatandaşların yanında olduğu için Genel Kurul’daki olağanüstü toplantıya katılamadı.

– “Muhalefet vekilleri niye oylamaya katılmıyor” diye bir algı yaratılıyor. Deprem olduktan sonra en çok imar affı konuşuldu. İmar affında da birçok arkadaşımız oylamaya katılmadı. Neden katılmadı? Hiç düşündünüz mü? Çünkü bu Meclis torba yasa denen bir rezaleti yaşıyor. Emekliye bayramda verilecek ikramiyenin ödenme hakkını da o torbaya koydular. Ben muhalefet partisi milletvekili olarak imar affı rezaletine oy vermek istemiyorum. Çünkü yüzbinler öldü.

TORBA YASA BİR REZALETTİR

– Aynı torbada 15 milyon emeklinin ikramiyesi de var. Ben bu yasaya nasıl “Evet” ya da “Hayır” diyeceğim. Torba yasa bir rezalettir. Adaleti adalete, çevreyi çevreye getir, plan bütçeyi plan bütçeye getir, görüşelim. Sapla samanı koyuyorsun, “Haydi bakalım oy verin” diyorsun. Eleştirelim ama bir parça sorarak ve neden gelmediğimizin sebebini arayarak yapalım bunu. Öncelikle niye oy kullanmadığımızı değil, torba rezaletini herkes anlasın. Çünkü imar affı ve emekli ikramiyesi aynı torbada. Ne yapacağımızı Türkiye takdir etsin.

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