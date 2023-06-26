CHP’den Gezi tutuklularına ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, bayram öncesi Silivri Cezaevi'nde Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu olan Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ve Hatay Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Can Atalay’ı ziyaret etti.

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CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, yapmış olduğu ziyaretler sonrasında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Gezi bu toprakların gördüğü en barışçıl, en demokratik itirazlardan birisidir. Maalesef, mevcut iktidar yargıya uyguladığı baskı ile bu itirazı şeytanlaştırmaya, kirimize etmeye çalışıyor.

“BİR AN ÖNCE SON BULMALI”

*Bu baskılardan sebep arkadaşlarımız burada! Can Atalay, Hatay'lı yurttaşlarımızın iradesi ile Milletvekili seçildi. TBMM'de İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna oy birliği ile seçildi.

*Ama hala burada tutuklu tutuluyor! Biran önce tutukluluğunun son bulmasını, 85 Milyon yurttaşımızın sorunlarına çözüm aramalıdır.

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