CHP’den iktidara burs eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Dün Cumhurbaşkanı marifetmiş gibi öğrenci burslarını açıkladı. Hep söylediğim bir şey var. Ne verdiğinizin önemi yok. Verdiğinizle bu ülkenin öğrencisi, emeklisi, işçisi ne alabiliyor?" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Başarır, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay’ın TBMM’de olması gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının herkesi bağladığını belirten Başarır, “İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesine, Anayasa’ya, halkın iradesine karşı direnç gösteriyor. Bir ülkede bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesinin kararına karşı direniyorsa, karar vermiyorsa ve bu dosyası sürüncemede bırakmak için Yargıtayın ilgili dairesine yolluyorsa, sözün bittiği yerdeyiz.” ifadelerini kullandı.

Görevi kötüye kullandığını öne sürdüğü “13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında soruşturma açılmasını” isteyen Başarır, Can Atalay için adalet istediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, mali suçlarla mücadelenin önemli olduğunu söylediğini ancak Türkiye’nin kara parayla mücadelede gri listede bulunduğunu dile getiren Başarır, “Türkiye’nin kara para cenneti haline geldiğini, yatırımcıların Türkiye’ye güvenmediğini” öne sürdü.

Başarır, Türkiye’de “suça karışmış insanların, vergisini ödemeden mal varlığı edinmesinin normal olduğunu” iddia ederek, “Kirli para, rüşvet, zimmet, özellikle kamu görevlilerinin işlediği suçlarla ilgili araştırma yapmazsanız milyonlarca insan ezilmeye, açlık sınırının altında yaşamaya devam eder.” dedi.

Başarır, Sayıştay raporlarının etkisiz hale getirildiği eleştirisinde bulunarak, “Bu seneki Sayıştay raporları kuşa dönmüş, sansürlemiş.” ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSA MİKTARLARINI ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, lisans öğrencilerine 2 bin, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin, doktora öğrencilerine 6 bin lira burs verileceğini açıkladığını dile getiren Başarır, İstanbul Planlama Ajansının araştırmasına göre, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin 12 bin lira ile 14 bin arasında giderleri olduğunu söyledi.

Başarır, iktidarın öğrenciye “günlük yemek parası kadar burs veremediğini” savundu.

İktidarın, “çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmediğini söyleyerek 85 milyon insanla dalga geçtiğini” iddia eden Başarır, TÜİK’in rakamlarının halkın gerçek verilerini yansıtmadığını ileri sürdü. Gerçek enflasyon rakamlarını bilmek istediklerini söyleyen Başarır, bir ülkenin yalanla, algıyla yönetilemeyeceğini belirtti.

Bir gazetecinin, CHP’li 95 milletvekilinin kurultay öncesi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptığını hatırlatarak, başkanlığa aday olan Özgür Özel’e destek veren milletvekillerinin de bir açıklama yapıp yapmayacağını sorması üzerine Başarır, “Gruptaki tüm milletvekillimiz aynı zamanda doğal delege. Onların bir iradesi olacaktır. Bir kısmı Sayın Genel Başkan’ı, bir kısmı Sayın Özgür Özel’i destekleyecek. Bir kısmı Özgür Özel için, bir kısmı Genel Başkan için açıklama yapacak. 4 Kasım’da genel başkanımızı, 5 Kasım’da parti yönetimini, parti meclisini seçeceğiz. Ondan sonra imza veren arkadaşlarımız, 130 kişi bu grupta Türkiye’nin sorunlarını çözmek için, etkin muhalefet yapmak için bir arada olacağız.” karşılığını verdi. (AA)