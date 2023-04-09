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CHP’den milletvekili listesine giremeyen isimlerle ilgili açıklama

Milletvekili aday listesini kamuoyunla paylaşan CHP yönetimi, liste dışı kalan isimlerle ilgili açıklama yaptı.

Yayınlanma: 14:51 - 09 Nisan 2023 Güncellenme:
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CHP’den milletvekili listesine giremeyen isimlerle ilgili açıklama

CHP, milletvekili aday listesinde gösterilmeyen bazı isimlerle ilgili açıklama yaptı. CHP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

– Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak; Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam'ın da aralarında bulunduğu 27. dönem milletvekillerimizden bazıları yeni dönem için aday gösterilememiştir.

– Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır.

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