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CHP’den olağanüstü yargı toplantısı

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından CHP'den olağanüstü toplantı kararı geldi.

Yayınlanma: 19:48 - 08 Kasım 2023 Güncellenme:
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CHP’den olağanüstü yargı toplantısı

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP harekete geçti. Devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı aldı.

KAPALI GRUP TOPLANTISI

CHP’den yapılan açıklamada, “8 Kasım Çarşamba günü (Bugün) Saat: 21.00’de Yargıdaki Son Gelişmeler Üzerine Basına Kapalı Grup Toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlık edecektir.” denildi.

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