İsveç’teki provokasyonlara tepki

PKK/YPG sempatizanlarının İsveç'teki provokasyonlarına siyasi partilerden tepki yağdı.

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İsveç’in başkenti Stockholm’de toplanan PKK/YPG sempatizanları önceki gün belediye binasının karşısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baş aşağı maketini astı. Bu provokasyona siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İsveç’in başkenti Stockholm’deki tarihi belediye binası önünde toplanan ve PKK destekçisi olduğu belirtilen bir grubun Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan tehditleri ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yaratmaya çalıştıkları provokasyonu şiddetle kınıyoruz.

– NATO üyesi olma yönünde girişimlerde bulunan İsveç merkezi hükümeti bu provokasyon girişimi karşısında sessiz kalamaz, derhal harekete geçmek ve sorumlular hakkında işlem başlatmak ve Türkiye hükümetine izahat vermek durumundadır.

– Örgüt mensuplarının, İsveç Başbakanı’nın bir süre önce NATO üyeliği bağlamında kurduğu, ‘Türkiye'nin taleplerinin hepsini yerine getiremeyiz.’ yönündeki açıklamalarından cesaret aldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un İsveç Meclis Başkanı’nın Türkiye ziyaretini iptal etmesi yönündeki kararını yerinde bulduğumuzu da kayıtlara geçirmek isteriz.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz. Kim olursa olsun, kim yaparsa yapsın, Türkiye’deki siyasetçiye, devlet adamına karşı yapılan bu eylemlere karşıyız ve şiddetle kınıyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Bunu sadece Cumhurbaşkanımıza karşı bir eylem olarak görmüyoruz.

– Türkiye ile birlikte anılan her aktör ve kimliğe karşı yapılan her türlü eylemi kabul etmemiz mümkün değildir. İsveç’in NATO üyeliği kapsamında yapılan görüşmeler bütün Avrupa ülkelerindeki terör örgütlerinin tasfiyesini kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

– Görüşmeler orada kümelenen örgütlerin tasfiyesi ve üyelerinin teslim edilmesinin bütün Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde olmalıdır. NATO’ya üye bütün ülkeler için de bu geçerli. Türkiye NATO’nun güçlü bir üyesi ve Avrupa ülkesidir.

– Terör örgütü olarak nitelendirilen örgütlerin oralarda yer alması, Türkiye’ye karşı eylem yapması, finans bulmasını son derece yanlış ve kabul edilemez buluyoruz.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Yapılan eylem ülkemizin Cumhurbaşkanına karşı şiddet içerikli, antidemokratik bir eylemdir. Bu tür eylemler bizim Türkiye’de hükümete karşı verdiğimiz demokrasi mücadelemizi gölgelemektedir. Bu eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

– Çok net bir şekilde biliyoruz ki Avrupa ülkeleri maalesef PKK terör örgütüne doğrudan veya dolaylı olarak arka çıkmaktadır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Demokratik eylemler bu ülkeler tarafından kabul edilebilir, buna kimsenin diyeceği bir şey yok. Ancak yapılan şiddet içerikli bir eylemdir. Bu eylemi sadece Cumhurbaşkanımıza karşı değil, topyekun ülkemize karşı yapılmış bir eylem olarak görüyoruz.

– Bizim Cumhurbaşkanımızla aramızda siyasi rekabet olabilir, bu başka bir şey. Ama yurt dışında ülkemizin cumhurbaşkanına karşı terör örgütü tarafından yapılan eylem var. Burada tek vücut olarak hareket eder ve Cumhurbaşkanımızın arkasında oluruz. Bu tür eylemlere müsamaha gösterilmemesi gerekir.

– İnşallah Türkiye güçlendiği ve birilerine muhtaç olmadığı zaman da Avrupa’ya da PKK’nın bir terör örgütü olduğunu öğretecektir. Bugünkü durum biraz da Türkiye’nin zayıf olmasından kaynaklanmaktadır.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: İsveç, bu terör seviciler için gereğini net yapmalı. Bir daha gördük ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnızca Türkiye’de bazılarının muhalefetine konu değil, dünya egemenlerinin muhalefetine konu. Tam da bundan dolayı gurur duyuyoruz. Bu eylemin karşılığında Türkiye var. Biz dünyaya karşı dik duruşumuza devam edeceğiz.

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: İsveç’teki provokasyon tam anlamıyla bir rezalet ve en hafif tabiriyle bir alçaklık. Türkiye Cumhuriyeti de onlara güven veren bir liman. İsveç hükümeti bir an önce failleri ortaya çıkarmalı, yapılan rezalette ihmali olan kim varsa gereğini yapmalı. Terör bir bumerang gibidir, bir gün onu besleyenleri de terörün hamiliğine soyunanları da mutlaka vurur.

– Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi içeride ve dışarıda terör örgütü ve onları destekleyenlerle mücadelesine kararlılıkla devam edecek. Terör bir insanlık suçu, devletlerin hiçbir şekilde teröre taviz vermemesi, terörü destekleyen politikalardan uzak durması gerekir. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak isteyen ülkeler, Türkiye’ye zarar veren terör örgütlerine zemin hazırlamaktan vazgeçmeli.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Fransa’da, Almanya’da, Avrupa’nın değişik ülkelerine yuvalanan bu alçak terör örgütü PKK’yı bünyesinde barındıran, adeta Avrupa’da PKK’nın yuvası haline dönüştüren bu ülkelerin rolü olduğunu düşünüyoruz. Bu yapılan saldırılardan İsveç’teki şerefsiz teröristler kadar İsveç hükümeti de yetkilileri de sorumludur.

– Hiçbir bahanenin ardına sığınmamaları gerekir. Doğru dürüst tepki veremeyen İsveç hükümeti, eğer terör örgütünü hala beslemeye, barındırmaya devam ederse elbette Türkiye de bu ülkelere karşı, gereken tavrı ve tutumunu da artırarak devam ettirecektir. Avrupa ülkeleri Türkiye’ye karşı verdikleri sözlerin hemen hemen hiçbirini yerine getirmiyorlar. Sadece birkaç yüzeysel söylemle geçiştirmeye çalışıyorlar.

– Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Bizimle oyun oynamalarına, sinsi, iki yüzlü bir tavır göstermelerine tahammül etmemizi beklemesinler. Söylenecek çok söz var esasında, tekrar ediyorum. Bu saldırı, hem Cumhurbaşkanımıza hem de Türkiye’ye, Türk milletine karşı yapılmış alçak bir saldırıdır. Bu saldırılara Türkiye ve Türk milleti asla boyun eğmeyecektir, gereken tepkileri de gösterecektir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: İsveç’te Türkiye Cumhurbaşkanı’nı hedef alan PKK terör eylemi basit bir olay değildir, şiddetle kınıyorum. Bu andan itibaren İsveç’in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez. Topyekun bir saldırı sistematik olarak sürmektedir. Türkiye bataklığa odaklanmalıdır.

Memleket Partisi: İsveç’te hain terör örgütü mensupları tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı’na yönelik düzenlenen çirkin saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. İsveç yetkili makamlarının, sorumluları ivedilikle yargı önüne çıkarmasını talep ediyoruz.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bu çirkin, hadsiz eylemin faillerini ve eyleme göz yuman İsveç hükümetini kınıyorum. Yaşananlar, Türkiye’nin terörle mücadelesindeki ısrarını ve kararlılığını bir kez daha doğrulamıştır. İsveç, teröristlere sahip çıktığı sürece NATO’ya üyelik için Türkiye’den vize alamamalıdır.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Stockholm’de Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik, hain terör örgütünün gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Herkes bilsin ki Türkiye Yüzyılı’nı, yüzyılın lideriyle hedeflerine ulaştırmamıza kimse engel olamayacak. Türkiye’nin öncülüğünde yepyeni bir dünya mutlaka kurulacak.