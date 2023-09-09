CHP’den Sezgin Tanrıkulu açıklaması: İfadeler kabul edilemez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek konunun yetkili organlarda görüşüleceğini duyurdu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

MSB SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada da “Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler” denilmişti.

CHP: İFADELERİ KABUL EDİLEMEZ

Konuyla ilgili bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan geldi. Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir” ifadelerini kullandı.

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