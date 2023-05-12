CHP’den trafolara kedi önlemleri

CHP, seçim gecesi veri akışının kesilmesi, internetin kapatılması, bant daraltılması siber saldırı gibi tehlikelere karşı önlemler aldı.

Başak KAYA

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CHP, seçim gecesi veri akışı kesilmesi, internetin kapatılması, bant daraltılması, siber saldırı gibi tehlikelere karşı önlemler aldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel ve Muharrem Erkek ortak bir açıklama yaparak, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim güvenliği konusunda bilgilendirmede bulundular.

Salıcı, Millet İttifakı'nı partilerin seçim güvenliği için ortaklaşa çalıştığını ayrıca İYİ Parti ile de 16 ilde ortak çalışma yürütüldüğünü söyledi. 192 binden fazla sandık bulunduğunu sandık görevlilerinin belirlendiğini de belirterek, “Asil ve yedek sandık görevlileri, okul sorumlusu, okul bilişim sorumlusu, avukatlar, gönüllülerden oluşan 563 bin 784 kişi var. Kirletilen bir süreç yaşıyoruz ama bir kaygımız yok. Seçimi birinci turda Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'nin üzerinde bir oyla kazanacağımızdan eminiz. Kimsenin burnunun kanamadığı, Türkiye'nin önünün açıldığı bir seçim olmasını diliyoruz” dedi. Adıgüzel ise şunları söyledi:

“TEKNOLOJİ DEĞİL TUTANAK”

– Seçmen listelerindeki değişimleri adım adım takip ettik. Sığınmacılarla ilgili analizler yapık. Kaydı silinen 23 bin kişinin yeniden seçmen yapılmasını sağladık. 973 ilçede sandık görevlilerimizi atadık. Seçim güvenliği meselesi bir teknoloji meselesi değil, ıslak imzalı tutanakların alınarak itiraz süreçleri için kullanılabilmesidir. Tutanaklar sisteme girince teknoloji devreye girecek.

– O akşam internet kesintisi, bant daraltılması olursa bu normal değildir. Sandıktan çıkacak milli iradeye karşı kalkışmadır. Siber saldırı olabilir. Onun için 24 saat itiraz süremiz var. Sandıkların, çuvalların başını terk etmemeyiz. B ve C planlarımız hazır'' dedi.

“HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN”

Muharrem Erkek ise “Seçimi kazanıyoruz. Bunu gören iktidarda maalesef hukuka aykırı teşebbüslerde bulunuyor. İçişleri Bakanı YSK'ya paralel bir yapı oluşturuyor. Bu bir yetki gaspıdır. Herkes aklını başına alsın” diye konuştu.

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