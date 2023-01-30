CHP’den ‘utanç davası’ açıklaması: Rezaletin üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin görülen davanın ardından açıklamada bulunan CHP Kadın Kolları Başaknı Aylin Nazlıaka, "Ayyuka çıkan bu rezaletin üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve ‘imam nikahlı’ evlendirildiği Kadir İstekli'nin yargılandığı dava bugün görüldü.

H.K.G.'nin kardeşlerinin tanık olarak dinlenmesi için zorla getirme kararı veren heyet, bir sonraki duruşmanın 27 Şubat’ta görülmesine hükmetti. Yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilen davayı CHP temsilcileri de yerinde takip etti.

“REZALETİN ÜZERİNİN KAPATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, davayla ilgili şu açıklamaları yaptı:

* “Bugün ilk duruşma gerçekleşti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel'in ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

*H.K.G.’nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

*Sanıkların avukatlarından Mehmet Okutan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar için ‘ne idiğü belirsizler içeriye giriyor’ dedi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı haricinde tüm kurumların davaya katılma talebi reddedildi. Mahkeme, H.K.G. davasında kapalı yargılama ve yayın yasağı kararı aldı. Salon boşaltıldı.

“MEVCUT İKTİDAR ADALETİN TECELLİ ETMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEK”

*Dava öncesi, iddianameyi hazırlayan İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı Ercan Ateş’in görev yerinin değiştirilmesine hükmeden karanlık zihniyet, davayı gizleyerek, kamuoyundan kaçırmaya çalışıyor. Ayyuka çıkan bu rezaletin üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Bu sadece H.K.G'nin değil, hak gasbına uğrayan on binlerce çocuğun ve kadının davasıdır.

*Türkiye'yi ayağa kaldıran bu davada alınan gizlilik kararı bir kez daha gösterdi ki; mevcut iktidar adaletin tecelli etmesine asla izin vermeyecek.

*Adaleti geciktirebilirler ama gelmesini asla engelleyemeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz kazanacağız.

*Usta şair Nazım Hikmet'in de dediği gibi; ‘eğer; hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse.. Çaresi yok usta…Biz kazanacağız!..' Yarının Türkiye'sini inşa edecek olan bizler; kadın ve çocukların haklarının gasp edilmediği, insanların özgürce yaşayabildiği, laik ve demokratik bir düzen kuracağız. Çocukların temel haklarının gasp edilmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Çocuk istismarının aklamasına izin vermeyeceğiz.

*Kapalı görülen duruşmada heyet, ‘dosya kapsamı, suçun niteliği ve mağdurun talimat mahkemesi aracılığıyla alınan beyan içeriği dikkate alınarak' H.K.G.'nin yeniden dinlenmesine yönelik talebi reddetti. H.K.G.'nin kardeşlerinin tanık olarak dinlenmesi için zorla getirme kararı veren heyet, bir sonraki duruşmanın 27 Şubat saat 9.30'da görülmesine hükmetti.

*27 Şubat'ta ‘ADALET’ çağrımızı yinelemek için duruşma salonunda olacağız. Adalet sağlanana kadar mücadele etmekten asla vazgeçemeyeceğiz.”

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