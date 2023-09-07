CHP’den yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ittifak açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köksal, yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, ülkenin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK’in enflasyon verilerine değinen Köksal, ülkenin seçim sonrası adeta zam fırtınasına tutulduğunu ancak emekliye, işçiye, memura, asgari ücretliye sadaka niteliğinde maaş artışı yapıldığını savundu. Merkez Bankasının bu yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yükselttiğini aktaran Köksal, buna karşın gelecek yıl memur ve emekliye verilecek zammın, yıl sonu enflasyon rakamlarına göre bile yapılmadığını belirtti.

“DÜNYANIN EN FAKİR EMEKLİSİ TÜRKİYE’DE”

Köksal, açlık sınırının 12 bin 198 liraya yükseldiğini, yoksulluk sınırının 39 bin liraya yaklaştığını ancak iktidarın vatandaşa “Sabredin.” mesajı verdiğini ifade ederek, “Dünyanın en fakir emeklisi Türkiye’de yaşıyor.” dedi.

Birleşik Arap Emirliklerinden ithal edilen bazı ürünlerden gümrük vergisi alınmayacağını anlatan Köksal, “İktidar, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ne karşılığında kalkındırıyor?” sorusunu yöneltti.

HATAY ZİYARETİ

CHP Grup Başkanvekili Köksal, partisinden bir heyetle Hatay’ı ziyaret ettiklerini belirterek, bölgedeki depremzedeler ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Barınma ile eğitim öğretim konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmadığını öne süren Köksal, öte yandan depremzedelerin gıdaya erişmede zorluk yaşadığını dile getirdi.

UYAP’a gelen icra dosyası sayısının 21 milyon 708 bine, bireysel kredi ve kredi kartı borcunun ise 2 trilyon 374 milyon liraya ulaştığını kaydeden Köksal, “Eskiden bir memur, maaşının onda yedisini nakit harcayıp onda üçünü kredi kartına yatırırdı, bugün artık memuru da emeklisi de işçisi de asgari ücretlisi de esnafı da herkes borçlanarak hayatını sürdürmeye çalışıyor.” diye konuştu.

“KRİZ EĞİTİMİ DE VURDU”

Ekonomik krizin eğitimi de vurduğunu belirten Köksal, “Çocuklar ister devlet ister özel okulda okusun velilerin bu bütçeyi kaldırmaları çok zor. Türkiye, OECD ülkelerinde eğitim harcamaları bakımından özel kaynakların payının en çok olduğu ülkelerden. Türkiye’de eğitim harcamalarında hane halklarının harcama tutarı sürekli artıyor.” ifadelerini kullandı.

Köksal, okulların yeni eğitim-öğretim dönemine hazır olmadığını savunarak, yeterli personel ve öğretmenin atanmadığını iddia etti. Köksal, “En az 100 bin öğretmen ataması yapılması gerekiyor. En düşük öğretmen maaşı yoksulluk sınırının üzerinde olmalı. Okul bütçeleri oluşturulmalı. Öğrenci başına en az 500 lira gönderilmeli.” dedi.

“İŞTE ŞAHSA GÖRE ADALET”

Hakkari’de 11 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradıktan sonra şikayetçi olması üzerine tutuklanan sanıkların 8 ay sonra salıverildiğini ifade eden Köksal, bunun ardından çocuğun intihar ettiğini söyledi. Köksal, “Siz çocuklarımızı karma eğitimden değil, şahsa göre şekillenen adalet anlayışından, suçluları koruyan zihniyetten koruyun. 11 yaşında canına kıyan bu çocuğun vebali Milli Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı ve Aile Bakanının üzerindedir.” sözlerini sarf etti.

ERDOĞAN’IN AF KARARI

CHP Grup Başkanvekili Köksal, Madımak hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezasının “sürekli hastalık” nedeniyle kaldırıldığını aktararak, “Madımak’ın ateşi sönmeden sanığı bir kararnameyle salıvermek. İşte şahsa göre adalet. İşte AKP yüzyılının özeti.” diye konuştu.

Partisinin 100. yılının 9 Eylül’de kutlanacağını hatırlatan Köksal, vatandaşları CHP’nin kutlama etkinliklerine katılmaya davet etti.

Afyonkarahisar’da maden faaliyetleri nedeniyle bazı bölgelerde doğaya zarar verildiğini savunan Köksal, herkesi bu duruma engel olmaya çağırdı.

Köksal, Afyonkarahisar’daki Zafer Müzesi’nin restorasyonunun 6 yıldır tamamlanmadığını da belirterek, bu çalışmanın, CHP’li belediyeler tarafından yapılabileceğini dile getirdi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Köksal, İYİ Parti ve CHP arasında yerel seçimlere yönelik açıklamalar hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, başka partilerin kararlarına saygı duyduklarını söyledi. Köksal, “CHP olarak gerekirse ittifakla gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. Biz, 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz. 11 büyükşehri yeniden kazanacağız ve geçen sefer kazanamadığımız belediyeleri de yeniden CHP ile buluşturacağız.” dedi.

Burcu Köksal, “Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?” sorusuna, “Biz gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza da gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır.” yanıtını verdi. (AA)

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