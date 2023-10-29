CHP’den “Yüzyılın Marşı”

Cumhuriyet Halk Partisi, "Yüzyılın Marşı" adıyla Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen marşı paylaştı.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği resepsiyonda ilk kez dinletilen “Yüzyılın Marşı”, “Ulusumuza Cumhuriyet’imizin yüzüncü yıl onurunu yaşatacak, toplumda heyecan rüzgarı yaratacak ve klasik marşlar arasında yerini alacak olan marş hayırlı olsun” diye tanıtıldı.

İlk kez 100. Yıl resepsiyonunda dinletilen ve Aysun Öner'in yazdığı, Ekin Eti'nin besteleyerek CHP'ye armağan ettiği marş, “Yüz Yaşında Bir Civan” adını taşıyor.

Yüzyılın Marşı başlıklı eserin sözleri ise şu şekilde:

Kemale erdi yaşım

Göklere değdi başım

Güneşin bahçesinde

Yıldızlarla yoldaşım

Dağları aşmışız biz

Çağlayıp coşmuşuz biz

Kadın erkek elele

Çağları aşmışız biz

Adım cumhuriyettir

Hak, hukuk adalettir

Yolum halka hizmettir

Hak, hukuk, adalettir

Ümmettik millet olduk

Bu millette fert olduk

Karanlıkları yardık

Çağdaş bir devlet olduk

Cumhuriyet bize can

Yüz yaşında bir civan

Onu yüceltmek için

Gelsin ilimle irfan

Adım cumhuriyettir

Hak, hukuk, adalettir

Yolum, halka hizmettir

Hak, hukuk, adalettir

Yunus olduk el aldık

Pir Sultan’dan gül aldık

Nazım’la şaha kalkıp

Veysel ile yol aldık

Bayrakta hilal olduk

Şafakta al al olduk

Arşa kadar yükseldik

Mustafa Kemal olduk

Adım cumhuriyettir

Hak, hukuk, adalettir

Yolum halka hizmettir

Hak, hukuk, adalettir

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