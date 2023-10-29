CHP’den “Yüzyılın Marşı”
Cumhuriyet Halk Partisi, "Yüzyılın Marşı" adıyla Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen marşı paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği resepsiyonda ilk kez dinletilen “Yüzyılın Marşı”, “Ulusumuza Cumhuriyet’imizin yüzüncü yıl onurunu yaşatacak, toplumda heyecan rüzgarı yaratacak ve klasik marşlar arasında yerini alacak olan marş hayırlı olsun” diye tanıtıldı.
İlk kez 100. Yıl resepsiyonunda dinletilen ve Aysun Öner'in yazdığı, Ekin Eti'nin besteleyerek CHP'ye armağan ettiği marş, “Yüz Yaşında Bir Civan” adını taşıyor.
Yüzyılın Marşı başlıklı eserin sözleri ise şu şekilde:
Kemale erdi yaşım
Göklere değdi başım
Güneşin bahçesinde
Yıldızlarla yoldaşım
Dağları aşmışız biz
Çağlayıp coşmuşuz biz
Kadın erkek elele
Çağları aşmışız biz
Adım cumhuriyettir
Hak, hukuk adalettir
Yolum halka hizmettir
Hak, hukuk, adalettir
Ümmettik millet olduk
Bu millette fert olduk
Karanlıkları yardık
Çağdaş bir devlet olduk
Cumhuriyet bize can
Yüz yaşında bir civan
Onu yüceltmek için
Gelsin ilimle irfan
Adım cumhuriyettir
Hak, hukuk, adalettir
Yolum, halka hizmettir
Hak, hukuk, adalettir
Yunus olduk el aldık
Pir Sultan’dan gül aldık
Nazım’la şaha kalkıp
Veysel ile yol aldık
Bayrakta hilal olduk
Şafakta al al olduk
Arşa kadar yükseldik
Mustafa Kemal olduk
Adım cumhuriyettir
Hak, hukuk, adalettir
Yolum halka hizmettir
Hak, hukuk, adalettir