CHP’li Açıkel: Erdoğan, siyasi olarak büyük bir tıkanmışlık içerisinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “Yapılan kamuoyu araştırmaları ve anketler, Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün gayretine ve izlediği seçim ekonomisine rağmen bu seçimi kazanamayacağını gösteriyor. Erdoğan, siyasi olarak büyük bir tıkanmışlık içerisinde. Cumhur İttifakı, hiçbir ankette toplam yüzde 42-43’lük eşiği aşamıyor” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıkel'in açıklaması şöyle:

* “Biz, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, devlet tecrübesine sahip, Türkiye'nin en önde gelen siyasetçisi olduğuna inanıyoruz. Türkiye'deki önyargıları aşmak için büyük bir kucaklaşma ve helalleşme siyasetinin mimarı olduğunu biliyoruz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak, genel başkanımızın, bu süreçte devlet tecrübesi, demokrasi birikimi ve siyasi gayreti itibariyle cumhurbaşkanlığına en layık adayların başında geldiğine inanıyoruz. Bu, benim hem kendi kişisel görüşüm hem de partimizde paylaşılan görüşümüzdür.

* Yapılan kamuoyu araştırmaları ve anketler, Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün gayretine ve izlediği seçim ekonomisine rağmen bu seçimi kazanamayacağını gösteriyor. Erdoğan, siyasi olarak büyük bir tıkanmışlık içerisinde. Cumhur İttifakı, hiçbir ankette toplam yüzde 42-43'lük eşiği aşamıyor. Biz diyoruz ki 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın, Altılı Masa'nın gösterdiği aday olacaktır. Gönlümüzden geçen isim de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama Genel Başkan'ımızın bize ısrarla telkin ettiği şey, Altılı Masa'yı rencide edecek bir beyanda bulunmamamız yönündedir.

* Millet İttifakı, adayın kim olacağını en yakın süreçte kararlaştıracaktır. Bize düşen görev, demokratik kararlığımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeden, ‘Ya Türkiye ya Külliye' diyerek, Türkiye'den yana tavır almamızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları, Türkiye'den yana tavrını güçlü bir şekilde ortaya koyacaktır. ‘Külliye' değil, ‘Türkiye' diyenler kazanacaktır. Biz kazanacağız. Ve ‘Yeter! Artık söz milletindir' diyenler kazanacaktır. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz yegâne konu, ittifakın iradesidir; genel başkanların geliştirdikleri nezaketli ve demokrat üslubun devam ettirilmesidir.” ANKA