CHP’li Akın: İktidar vatandaşın hayalleriyle oynuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2019 yılında vaat edilen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında pek çok ilde TOKİ’nin inşaatlarının hala bitmediğine dikkat çekti. İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde TOKİ’ inşaatı önünde açıklama yapan Akın, “İktidar kendi yarattığı sorunu seçim öncesi vatandaşın hayalleriyle oynayarak oya dönüştürme peşinde” dedi.

Hakan KAYA

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde TOKİ'nin 2019 yılında vaat edilen 100 bin sosyal konut kapsamında inşaatına başlanan ve yıllardır bitmeyen inşaat alanının önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına CHP'li Akın'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl ve TOKİ mağduru olan vatandaşlar da katıldı.

“20 YILDIR TÜRKİYE'DE BİR AVUÇ YANDAŞ MÜTEAHHİT ZENGİNLEŞTİRİLDİ”

Akın, tüm hesaplarını 2023 seçimlerini kazanmak üzerine kuran AK Parti'nin vatandaşın ev sahibi olma hayalinden oy devşirme peşinde olduğunu dile getirdi. CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

“AKP; 20 yıldır uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'de derin bir barınma ve konut sorunu yarattı. Öyle ki bu sorun şu an konut ve kira krizine dönmüş durumda. 20 yıldır Türkiye'de bir avuç yandaş müteahhit zenginleştirildi. 20 yıldır konutlar dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye değil; birilerinin cebini doldurmak için yapıldı.

Şimdi Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs'taki seçim öncesi ne yapıyorlar? Vatandaşlarımıza yine hayal satıyorlar. Önünde durduğumuz Tuzla'daki kaba inşaat Türkiye genelinde henüz tamamlanmayan pek çok ildeki TOKİ'nin sosyal konut projelerinden sadece biri.”

“YAPILACAĞI AÇIKLANAN KONUTLAR İNŞAAT HALİNDE”

Ahmet Akın 12 Aralık 2019 tarihinde müjde olarak sunulan 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili tanıtım toplantısı yapıldığını anımsattı. Akın, şunları dile getirdi:

“AKP Genel Başkanı Erdoğan o gün aynen şunları söyledi: Yüzde 10 peşinatın ardından aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkânı sağlayacağız.

Aynı toplantıda o tarihte henüz affını istemeyen Hazine ve Maliye Bakanı olan damat Berat Albayrak ise şunları ifade etti: 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık. Projeler 1 yıl ila 1,5 yıl içerisinde bitecek.

Bugün itibarıyla Türkiye genelinde pek çok ilimizde ve ilçemizde yapılacağı açıklanan sosyal konutlar ya kaba inşaat halinde ya da temeli atılıp bırakıldı.”

“İNŞAAT YÜZDE 35-YÜZDE 40 DÜZEYİNDE”

TOKİ'nin Tuzla Aydınlı Mahallesi'ne yapılacağı açıklanan sosyal konutlarla ilgili süreci de anlatan Akın, şunları ifade etti:

“2020 yılında vaat edildiği gibi yapımına başlanan bin 350 konutun inşaatı tam 2 yıl boyunca tamamen durdu. Çünkü inşaat için yüklenici firma işten çekildi. Ardından yeni yüklenici ile ihale süreci tamamlandı. Sonuç olarak şu an projenin yaklaşık yüzde 35 – yüzde 40 seviyesinde inşaatı tamamlanmış durumda.

TOKİ'den hak sahibi olan vatandaşlarımız ise mağdur oldular. Bir de TOKİ'nin bu bölgede yaptığı inşaat nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımız var.

Yani vatandaşlarımızın barınma ve konut sorununa çözüm için hayata geçirilen projede vatandaşlarımız daha da mağdur edildiler. İktidar kendi yarattığı sorunu seçim öncesi vatandaşın hayalleriyle oynayarak oya dönüştürme peşinde.”

“HENÜZ 2019'DA SÖZ VERİLEN KONUTLAR BİTMEDİ”

Ahmet Akın; TOKİ'nin yarattığı mağduriyetlerin yalnızca Tuzla'yla sınırlı olmadığını belirterek, “Kocaeli Körfez'de 1500 konutun şantiyesi kurulduktan sonra neredeyse yıllarca hiçbir çalışma yapılmadı. Bursa'da İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Kestel ve Osmangazi'daki sosyal konutlar henüz tamamlanmadı. Samsun Atakum'da hak sahipleri taahhütname imzalarken konutların nereye yapılacağı konusunda bile bir bilgi yok. Daha pek çok ilimizde TOKİ'nin yaşattığı mağduriyetler var. Şimdi de seçim öncesi yine milletin “ev sahibi olma hayalleri” üzerinden 1 milyon konut yapılacağını vaadinde bulundular. Daha henüz 2019 yılında söz verdiğiniz konutları bitiremediniz” diye konuştu.

“VATANDAŞ TAKSİTLERİ ÖDEMEKTE ZORLANIYOR”

CHP'li Akın; TOKİ'nin verilerine göre 20 yılda yoksul, dar ve alt orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik inşa ettiği sosyal konut sayısının yaklaşık 648 bin olduğunu belirterek, “Yani TOKİ'nin bu hızla vaat ettiği 1 milyon konutun yapması 30 yıl sürer. Ben buradan soruyorum: Bu gerçek ortadayken bu manzara ortadayken; seçim öncesi sırf oy almak için algı siyasetiyle milleti kandırmaya utanmıyor musunuz? Bakın AKP kira artışlarına yüzde 25 sınırlaması getirirken; TOKİ'nin sosyal konut projelerindeki taksit ödemelerinin memur maaş zammı oranında artması dar gelirli vatandaşlarımızı sıkıntıya sokuyor. 3 yıl önceki konut fiyatlarıyla şimdiki konut fiyatları bir mi? Vatandaşı TOKİ eliyle pişman ettiniz. Hak sahipleri “Keşke 3 yıl önce TOKİ'ye girmeseydim de kendi imkanlarımla ev alsaydım. Şimdi onu da alamıyorum” diye dert yanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘SEÇİMDEN SONRA BİZ YAPACAĞIZ'

TOKİ mağduru vatandaşların ev sahibi olma hayalleriyle oynandığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

“İktidarımızda Türkiye genelinde nitelikli sosyal konut projelerinin geliştirilmesi için “imar ve şehircilik reformunu” yapacağız. Bugün Türkiye'de kentlerimizde sosyal konut projeleriyle ilgili 24 kanun, 11 yönetmelik ve 19 kurum bulunuyor.

Tam bir yetki karmaşası yaşanıyor. Yasal mevzuatın elden geçirilip yetki karmaşasına son verilmesi gerekiyor. Biz bunu çok değil, 3,5 ay sonra yapılacak seçimin ardından iktidarımızda yaşama geçireceğiz.Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli, alt yapısı tamamlanmış konuta erişimini kolaylaştıracak tedbirleri alacağız.

TOKİ'nin asıl görevi olan Sosyal Konut üretimine odaklanmasını sağlayacak, bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis edeceğiz. Sağlayacağımız güven, istikrar ve düşük enflasyon ortamıyla maliyetlerin öngörülebilir hale gelmesini sağlayacak, uzun vadeli ve ödenebilir finans imkânlarının önünü açacağız.”

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