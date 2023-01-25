CHP’li Altay’dan Soylu’ya: Polisin, jandarmanın üniformasının arkasına sığınma

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözler... Altay, "Senin Bakan Yardımcın FETÖ ile iltisaklı Bakan Yardımcısı olarak orada duruyor. Nereye koyacağız bunu? Bu iftira mı? Bu gerçeği söyledik diye polisin, jandarmanın üniformasının arkasına sığınma" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 8 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumunun hızla kötüye gittiğini savundu.

Alınan tedbirlerin kötüye gidişi yavaşlatmadığını, aksine hızlandırdığını ileri süren Altay, “Memur ve işçi için ev, araba almak, tatil yapmak hayal bile değil artık.” diye konuştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İFTİRALARINIZIN MUHATABI MI?

Enflasyondan tüm memurların etkilendiğini ifade eden Altay, 200 liralık banknotlar basıldığında o parayla 101 litre süt alınırken şimdi 7 litre alındığını, 54 litre benzin alınabilirken şimdi 9,12 litre alınabildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Polisimizin, jandarmamızın, güvenlik güçlerimizin namusu, sizin beş paralık iftiranızın muhatabı mıdır?” dediğini aktaran Altay, şunları kaydetti:

NE OLDU ÇATAKLI’NIN KARDEŞİ

“Asla. Polisimizin, jandarmamızın, askerimizin namusuna laf edene ağır laf etmek lazım ama kendi kusur ve suçlarına polisle jandarmayı kalkan yapan da hakikaten beş paralıktır. Kahraman polisin, jandarmanın üniformasının arkasına saklanarak, kendisine söylediklerimizi polise, jandarmaya söylüyormuş gibi pazarlamak hakikaten beş paralıktır. Ne oldu İsmail Çataklı’nın kardeşi? Kardeşi FETÖ’cü olanların hepsi FETÖ ile iltisaklı demedin mi? Sen esas FETÖ’cüsün. Senin Bakan Yardımcın FETÖ ile iltisaklı Bakan Yardımcısı olarak orada duruyor. Nereye koyacağız bunu? Bu iftira mı? Bu gerçeği söyledik diye polisin, jandarmanın üniformasının arkasına sığınma.”

Altay, Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabının bir trole teslim edildiğini öne sürerek, “Devletin kozmik odasına FETÖ terör örgütünü sokmakla Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabını bir trole teslim etmek aynı şeydir.” dedi.

BU CİNAYET ER GEÇ AYDINALATILACAK

Soylu’nun “2016’da çökertilen mafya tipi organize suç örgütü sayısı 5’ti. Bu sayı 2022’de 133’e çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesine geldi.” açıklamasına değinen Altay, “Yani kendisinden önceki bakanlar ve başbakan çetelere göz yummuş. Sayın Erdoğan, 2016’ya kadar siz başbakanlığınız döneminde, hatta cumhurbaşkanlığı döneminde çetelere göz mü yumdunuz? Sayın Erdoğan’ın cevap vermesi gereken bir mesele daha var. Sinan Ateş cinayeti. Bu cinayet er geç aydınlatılacak.” değerlendirmesini yaptı.

GAZETECİLER İŞİNİ YAPIYOR

Engin Altay, Meclis’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye soru soran bir gazetecinin tartaklandığını iddia ederek, “Meclis’te yine dün bir ayıbın altına imza atıldı. Gazetecilerin sokakta, meydanda tartaklanmasını gördük, hoş değil ama gördük. Olmamalı ama oldu. İnşallah bir daha olmaz. TBMM’de bir gazetecinin iteklenmesi nedir? Bir milletvekili, parti yöneticisi tarafından iteklenmesi nedir? Gazeteciler işini yapıyor, gazetecileri itekleyeceğinize herkes işini yapsın da Sinan Ateş cinayeti de aydınlansın.” diye konuştu.

MAHKEME İŞİNİ YAPSIN

Bahçeli’nin, HDP hakkındaki kapatma davası konusunda Anayasa Mahkemesine ilişkin sözlerini eleştiren Altay, “Bu olmaz. Mahkeme işini yapsın. Siyaset mahkemeye ayar veremez. Seçim öncesi yargı eliyle siyasi belirsizlik yaratılamaz. Yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi bu ülkeye yapılabilecek en büyük yanlıştır, herkes işini yapsın.” ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemenin henüz Meclis’e sunulmadığını da belirten Altay, “Daha fazla geciktirilmesine de tahammülümüz yok.” dedi.

Bir gazetecinin, terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan’ın muhalefetin birleşmesi talebine yönelik sözlerini anımsatması üzerine Altay, “Bizim terör örgütü yöneticilerinin demeçlerine, mesajlarına kulağımız, gözümüz kapalıdır.” ifadesini kullandı. (AA)