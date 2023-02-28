CHPli Bakırlıoğlu’ndan Kızılay’a tepki: Utanmasalar çadır kirası isteyecekler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay’ın çadır satışı yapmasına yönelik tepkiler devam ediyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kızılay’ın artık yardım isteyen halkına yabancılaştığını belirterek, "Utanmasalar depremzedelerden çadır kirası ve verdikleri yemeğin parasını isteyecekler" dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Kurulduğu günden buyana doğal afet ve felaketlerde ‘Kara gün dostu' olarak nitelendirilen Türk Kızılay’ı, özellikle 6 Şubat depreminin ardından adını skandallarda gündeme taşımaya devam ediyor. Yıllardır halkın güvendiği Kızılayı'nın depremin hemen ardından ihtiyaç olan çadırları satmasına bir eleştiride CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'ndan geldi.

“AKP DÖNEMİNDE TÜM KURUMLAR YOZLAŞTI”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu açıklamasında, 20 yıllık AKP iktidarı döneminde tüm kurumların yozlaştığını ve bunun en yakın örneğinin Kızılay'ın depremden hemen sonra ihtiyaç olan çadırları satmasıyla bir kez daha net şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– “AKP elinde tüm kurumlar yozlaştı. Ahlaki çöküntü bir yana vicdanları körelmiş yöneticiler yüzünden ülkenin, milletin gözbebeği kurumlar kendisine ve halka yabancılaştı. Kızılay ticari şirket haline geldi, yardıma muhtaç halkına yabancılaştı. En büyük çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği devasa holding haline geldi altın madeni arıyor. Çiftçiye yabancılaşarak kapısından girilmez hale geldi. Örnekleri çoğaltabiliriz. Deprem felaketinde insanlar çadır beklerken, Kızılay'ın çadır satması abesle iştigal bir durumdur. 20 yıllık yozlaşmanın sonucudur.”

“VİCDANI OLAN HERKES ÇİLEDEN ÇIKTI”

– Kızılay'ın yıkıcı depremlerin ardından halkın yayında olması gereken Kızılay'ın çadır satmasının toplum vicdanını derinden yaraladığını söyleyen CHP'li Bakırlıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Depremzedelere vereceği çadırları, başka bir derneğe satması, Kızılay Başkanının bir de bunu marifetmiş gibi savunması vicdanı olan herkesi çileden çıkarmaya yetmiştir. Çadırları neden AFAD'a teslim etmeyip, sattığının hesabını vermek zorundalar. Yüzyılın en büyük felaketi olmuş, ülke yangın yeri ve Kızılay yönetimi ellerini ovuşturuyor, ‘Gelsin paralar' diye. ‘Çadır üretiminin bir maliyeti var. Bu maliyeti karşılamak zorundayız. Biz bir derneğiz. Aksi halde kamu zararı olur' açıklaması yapan Kızılay Başkanının açıklaması böyle bir günde yapılacak açıklama değil. Sanırım Kızılay'da AKP iktidarı gibi bir akıl tutulması yaşıyor.”

“UTANMASALAR ÇADIRLARDAN KİRA İSTEYECEKLER”

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son alarak, Kızılay'ın devlet bütçesinden pay alan bir kurum olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

* “Kızılay devlet bütçesinden pay alıyor. Halkın bağışları ile kasasını dolduruyor. Asli görevini unutup depremde çadır satıyor, konserve, kuru gıda satıyor, hastanelere kan satıyor. Utanmasalar depremzedelerden çadır kirası isteyecekler, verdikleri yemeğin parasını isteyecekler. Kurucuların kemiklerini sızlattılar Kızılay'a mülklerini bağışlayan hayırseverler bu yaşananları gözyaşı içinde izlemektedirler.

* Kızılay Başkanı ve yönetimi bugünden tezi yok istifa etmelidir. Bu talep, vicdan sahibi Türk milletinin talebidir. Kızılay artık AKP'nin arpalığı, yandaşlara kadro merkezi haline getirildi. Birileri nemalansın diye liyakatsiz, hepsinden önemlisi vicdansız kadrolar buralara yerleştirildi. Bu ahlaksız, vicdansız gidişe ‘Dur' diyeceğiz. İlk seçimde CHP iktidarında, AFAD ve Kızılay yeniden yapılandırılacak ve bu kurumlar asli görevine dönecek.”