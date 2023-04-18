CHP’li Bakıroğlu: Bu iktidarı soğan düşürecek

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Soğanın fiyatı 30 lira, vatandaş en ucuz soğanı bulmak için tezgah tezgah dolaşmak zorunda. Bu iktidarı soğan düşürecek" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA



CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, son günlerde dillerden düşmeyen, sofralarımızda neredeyse her yemeğin içinde bulunan ve her gıda da olduğu gibi fiyat artışlarından katbekat nasibini alan soğan fiyatlarını gündeme taşıdı.

Bakırlıoğlu, “Pazarcı esnafı dertli, alım gücü düşen vatandaş daha da dertli. Soğanın fiyatı 30 lira, vatandaş en ucuz soğanı bulmak için tezgah tezgah dolaşmak zorunda. Bu iktidarı soğan düşürecek” dedi.

Pazarın en pahalı ürününün soğan olmasının ülke tarihinde herhalde bir ilk olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

– Tarım ürünlerinin fiyat neden artar? Üretim azdır. Üretim arttıkça fiyat düşer. Eğer soğan fiyatları 10 kat artıyorsa ülkede üretim yok demektir. Unutmayalım ki tarım üretimi yoksa o ülke bağımsız değildir. AKP yüzünden tarımda tamamen dışa bağımlı hale geldik. Çiftçi üretmesin, biz daha ucuza ithal ederiz anlayışının sonudur 30 liralık soğan.

ÇARPIK EKONOMİK DÜZEN HERKESİ CANINDAN BEZDİRDİ

– Et 350 lira, peynir 200 lira ise sorun göründüğünde daha büyüktür. Alana soruyoruz şikayetçi, satana soruyoruz şikayetçi, üretene soruyoruz şikayetçi. Çiftçinin ürünü para etmiyor, vatandaş ise ucuza alamıyor. Ortada çarpık bir sistem sorunu var. Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu çarpık ekonomik düzen maalesef herkesi canından bezdirdi. 14 Mayısta bu düzen değişecek. Halk sandıkta aydınlık bir gelecek için oy verecek.

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