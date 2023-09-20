CHP’li başkan, arıtma tesisine karşı çıkanlara isyan etti: Bir avuç çıkarcıya boyun eğmeyeceğim

Kanalizasyon ve Atık Su arıtma tesisi projesi nedeniyle ilçedeki bir grup AKP’linin hedefi olan CHP’li Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, “İlçemizde yapmak istediğimiz projelerimize karşı kişisel çıkarlarına karşılık vermediğimiz AKP’liler kirli propagandayla bizleri karalamak istiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bir avuç çıkarcıya boyun eğmeyeceğim” diyerek tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP'li Pertek Belediyesinde mayıs ayında belediye meclisi, arıtma tesisi yapılmasına dair yer takası gündemiyle toplandı. Toplantıda takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verildi.

Belediyenin arazi takası işlemine karşı çıkan AKP'li meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerine tepki gösteren CHP'li Başkan Ruhan Alan, “ilçemizde elzem bir ihtiyaç olan arıtma tesisine karşı çıkanları hayretle izliyorum” dedi

“ÇIKARLARINA GÖZ YUMMADIĞIM İÇİN HEDEF GÖSTERİLDİM”

Pertek Belediyesi’nin arazi takaslarında yürütülen yöntem ve takasın fiyat takdir komisyonun belirlediği değer üzerinden yapıldığını belirten CHP'li Ruhan Alan şunları söyledi:

“Bu yöntemi ülkemizdeki birçok belediye kullanıyor . Yapılan takas işleminde bir kamu zararı yok. Aksine belediyemiz yaklaşık 1 buçuk milyon kar etmiştir. Belediye takas karşılığı verilen arsaları iller bankasının tespiti ile belirlenen bölgedeki arsa sahibi vatandaşlara vermiştir.

Arsa takasına ret veya çekimser oy kullanan meclis üyesi kimi arkadaşlarımız siyasi görüş farklılığından dolayı, kimileri ise artıma tesisi yapılmayabilir fikrinden dolayı red veya çekimser oy kullandılar.

Tabi bunların dışında kendi çıkarlarına ters gelen ve rant taleplerine olumsuz cevap verdiğim kimi AKP'liler de yapmak istediğimiz proje üzerinden kara propagandayla bizleri hedef göstermeye çalışmaktadır.

Ancak onlara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi de bilmemeliler. İller bankasına arıtma tesisi yeri tespit edilmesine destek vermesi için resmî yazı yazdık. İller Bankası dan gelen uzman kişiler uygun yerin belirlemesinde öneride bulundular.

Kot farkından dolayı baraj kenarında olması gerekli. Çevreye verilecek olası olumsuz etkiye istinaden tesisin kapalı ve koku gidericili bir proje dahilinde yapılabileceği bilgisi resmî yazışmalarda verildi”

“TAKASTAN KAR ELDE ETTİK”

Arıtma tesisi projesi için yapılan takas yönteminde rant oluşmadığını belirten Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortada bir rant oluştuğunu düşünmüyorum , Pertek Belediyesi belirttiğim gibi yaklaşık 1,5 milyon TL kar elde etmiştir. Halkın seçtiği belediye meclis üyelerimizden de meclis kararı ile yetki alarak arıtma tesisi kararı aldık.

Seçimler yaklaşıyor. Konuyu yanlış anlayan iyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ediyorum; Elbette ki birçok kişi bu durumu farklı yerlere çekmeye kalkışacak . Alınan yer ile verilen yerler arasında değer farkları var. Bu da aradaki farkın oluşmasındaki ana sebep.

Belediyemizden özel çıkar beklentileri olup karşılık bulamayan kişiler ile siyaseten muhalif görüşteki kişilerin tepkileri ön planda. Son 20-30 yıl içerisinde aynı yöntem ile birçok arsa trampası ve arsa satışı yapıldı.

Örneğin geçen dönemki belediye yönetimi yapmış olduğu bir kamulaştırma karşılığında alınan arazinin 4 katı karşılığında arazi takası yapmış; daha önceki belediye yönetimi ise yine kamulaştırma sonucunda alınan arazi karşılığında yaklaşık 10 katı fazla araziyi vermiştir. Hassas dönemdeyiz, seçim yaklaşıyor.

Tarafıma yönelik İtibarsızlaştırma çalışması kimi vatandaşımızı olumsuz tepkiler yapmasına sebebiyet veriyor. Art niyetli Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki, yapılan asılsız iddialara karşı hem belediyemizin hem de şahsımın yasal hakları saklı kalmakla birlikte, hukuki yollara başvuracağımı da bildirmek isterim.”