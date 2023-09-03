CHP’li belediyelerden öğrencilere kırtasiye desteği

CHP’li belediyeler yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinden maddi durumu iyi olmayan ailelerin öğrencilerine kırtasiye malzemesi desteği verecek.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 11 Eylül 2023'te başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi partili bütün belediyelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği vereceğini belirtti.

Akın'ın bugün yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

“AK Parti iktidarının uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle; Türkiye'de yaşanan enflasyon kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine kadar her ürünün fiyatının geçtiğimiz yıla göre en az 3-4 kat artmasına neden oldu.

Anne ve babalar; ders başı yapacak çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine yarıda bırakma riskiyle karşı karşıya kalıyor.”

‘MADDİ ZORLUK YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Belediyeler kendi bölgelerinde ihtiyaç sahibi olan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim alamayan çocukları belirleyerek yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrencilere destek olacak.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ve sonrasında ihtiyaç sahibi çocuklarımıza başta kırtasiye malzemeleri olmak üzere gerekli desteğin verilmesi için başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere bütün belediyelerimiz gerekli çalışmaları yapacaklar.

Sosyal belediyecilik anlayışımız kapsamında çocuklarımızın eğitimden kopmaması için maddi zorluk yaşayan bütün öğrencilerimizin yanında olacağız.”