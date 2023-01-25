CHP’li belediyelerin 37.6 milyar liralık kredisi imzaya takıldı

CHP'li belediyelerin büyük projeler için yurt dışından buldukları kredi iktidar tarafından onaylamıyor. Hiçbir devlet desteği alamadıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Dört büyükşehir belediyemizin, toplamda 13 projesinin finansmanı iktidardan bir tek imza bekliyor. Bu projelerin toplam tutarı 37 milyar 635 milyon lirayı aşmış durumda" dedi.

Başak KAYA

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun düzenlediği basın toplantısında CHP'li belediyelerin kendi öz kaynakları ile projeleri hayata geçirdiğini ve hiçbir devlet desteği almadıklarını belirterek şunları söyledi:

– Bizim belediyelerimiz, iktidarın unuttuğu sosyal devlet anlayışını, topluma yeniden hatırlatıyor. Vatandaşı kandıran çılgın projelere harcayacak tek kuruşumuz yok. Bir iktidar düşünün ki kamu kurumu olan belediyelerin hizmet etmesini nasıl engellerim diye uğraşıyor. Belediyelerin yetkilerini merkezi yönetime aktarıyorlar.

– Belediyelerin hakkı olan devlet kaynaklarını dağıtırken, partizanlık yapıyorlar. Şu anda devlet desteklerinin yüzde 90'ından fazlası sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılıyor. Bütün bunlarla belediyelerimizin önünü kesemeyince, üçüncü aşamaya geçiyorlar. Hukuksuz soruşturmalarla, davalarla belediye başkanlarımızı sindirmeye çalışıyorlar.

“SUÇ BULUN, BULAMIYORSANIZ DA UYDURUN”

– İçişleri Bakanlığı'nda bir birim kurmuşlar, “CHP'li belediyelere gidin ve bir suç bulun, bulamıyorsanız da uydurun” diyorlar. Herkesin bilmesi lazım: Şu anda belediyelerimize karşı izlenen politikanın adı, politik bir terördür. Koca İçişleri Bakanlığı'nı, Fotoroman bir Bakan'ın elinde oyuncak ettiler. Devletin saygınlığını, itibarını lekelediler. Adalet dağıtması gereken mahkemeleri utanç salonları haline getirdiler.

– Belediyelerimiz büyük projeleri için yurt dışından kredi bulduğunda da iktidar onaylamıyor. Bugün itibarıyla 4 büyükşehir belediyemizin, toplamda 13 büyük projesinin finansmanı iktidardan bir tek imza bekliyor. Bu projelerin toplam tutarı, 37 milyar 635 milyon lirayı aşmış durumda. Yani şu anda belediyelerimizin 37 milyar 635 milyon liralık kredi anlaşmaları, iktidardan onay alamıyor.

7 BÜYÜK RAYLI SİSTEM PROJESİ BEKLİYOR

– Bu projeler arasında neler var? Adana'da hafif raylı sistem projesi var. Muğla'da yenilenebilir enerji ve içme suyu projesi var. İzmir'de; Buca, Narlıdere ve Çiğli raylı sistemleri var. İstanbul'da Beylikdüzü-Tüyap metrosu, Eyüp Bayrampaşa tramvay hattı gibi 7 büyük proje var. Hazine'den para istemiyoruz, arsa istemiyoruz, lütuf beklemiyoruz.

TEK DERTLERİ CHP’Lİ BELEDİYELER İŞ YAPMASIN

– Sadece bir tek imza atmadıkları için bu projelere başlayamıyoruz. Herkes bilmelidir ki Bu hizmetlerin önündeki tek engel, bu partizan ve bu ayrımcı saray iktidarıdır. İmza atmamak için elleri titreyenlerin derdi, vatandaşa hizmet değildir.

– Onların tek derdi var: “Aman CHP'li belediyeler iş yapmasın.” Biz tüm bu projeleri kendi imkanlarımızla tamamlamak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu hizmet düşmanlığını da vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyoruz.