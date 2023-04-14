CHP’li Erkek: Siyaset zenginleşme yeri değil

14 Mayıs seçimlerini kazanmaları halinde siyasi ahlak kanunu" çıkacaklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Siyaset zenginleşme yeri değil. Siyaseti bu kirlilikten kurtaracağız" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, iktidara gelmeleri halinde esnafın kredi kefalet kooperatiflerden ve Halk Bankasından kullandığı kredilerin faizlerinin silineceğini, esnaf bakanlığı kurulacağını söyledi.

Çanakkale’de bir otelde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Millet İttifakı olarak 14 Mayıs seçimlerini kazanmaları durumunda bir hafta içinde “siyasi ahlak kanunu” çıkaracaklarını ifade etti.

“VEKİLİN İŞİ İHALE TAKİP ETMEK DEĞİL”

Bu yasa taslağını geniş hukukçu kadrosuyla hazırladıklarını belirten Erkek, “Siyaset zenginleşme yeri değil. Siyaseti bu kirlilikten kurtaracağız. Milletvekillerinin işi ihale takip etmek, iş takip etmek değil. Genel Başkanımız bu konuda son derece kararlı.” dedi.

Erkek, Millet İttifakı olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili uzun zamandır çalıştıklarını anımsattı.

İttifakı oluşturan altı partinin genel başkanı tarafından Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’nin 28 Şubat 2022’de imzalandığını anlatan Erkek, “Bu temel metindir. Burada hem güçlendirilmiş parlamenter sistem var hem de önemli temel ilkeler var. Yolsuzlukla mücadeleden kamu yönetiminde liyakate, üniversitelerden yerel yönetime birçok konu burada mevcut.” ifadesini kullandı.

“ESNAF BAKANLIĞI KURULACAK”

Muharrem Erkek, 14 Mayıs’ta her seçmene büyük sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.

Seçmenlerin kendileri ve partileri için değil partiler üstü bir mücadele vereceğini ifade eden Erkek, “Tarımda çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanacak. Esnafımızın gerek esnaf kefaletten gerek Halk Bankasından kullandığı kredilerin faizleri silinecek. Esnaf bakanlığı kurulacak. Çünkü esnafımız, bu toplumun temel direğidir. Çiftçimizin, Tarım Kredi veya Ziraat Bankasından aldığı tüm kredilerin faizleri silinecek.” diye konuştu. (AA)

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