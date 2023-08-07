CHP’li eski vekil, İmamoğlu’nun gezisini yorumladı: Baba-oğul ilişkisini gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Tunceli'yi ziyaret etti. İmamoğlu'nun gezisini SÖZCÜ'ye değerlendiren Tunceli CHP eski Milletvekili Polat Şaroğlu, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir çatışma durumu olmadığını belirterek, "Bir çatışma yok. Biz Ekrem Bey ile yol boyunca sohbet ettik. Öyle bir çatışma içinde olmayacaklarını, yerel seçimlere odaklandıklarını söyledi” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Tunceli ziyaretleri kapsamında Hozat ve Pertek ilçesinde inanç merkezlerini ziyaret etti. Ovacık’ta Munzur Gözeleri’ni gezen İmamoğlu, akşam saatlerinde Tunceli kent merkezi Seyit Rıza Meydanı’nda halkla buluşarak esnaf ziyaretinde bulundu.

“CHP BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE”

İmamoğlu’nun gezisini SÖZCÜ’ye değerlendiren Tunceli eski Milletvekili Polat Şaroğlu, “Ekrem İmamoğlu ile birlikte Tunceli’de bütün inanç merkezlerine uğradık. Büyük coşku ile karşılaştık. İnsanlarımız güzel bir karşılık verdi. Şimdi de şehir merkezindeyiz. CHP’de ayrımı, gayrımı gösteren insanlar, buraya bakarak, aslında CHP'de birlik ve beraberlik içinde, yalnızca dönem dönem belki farklı düşünceler olabilir, yöntem olarak farklı çözümler önermiş olabilir. Ama ne genel başkanımızın ne de İmamoğlu'nun böyle bir çatışma süreci yok. Burada geldi insanlarla iç içe, sevgi içinde mutluluk içinde ziyaretleri devam ediyor” dedi.

“ÇATIŞMA YOK, YEREL SEÇİMLERE ODAKLANDILAR”

Şaroğlu, “Bir çatışma yok. Biz Ekrem Bey ile yol boyunca sohbet ettik. Öyle bir çatışma içinde olmayacaklarını, yerel seçimlere odaklandıklarını ve İstanbul'u alarak ve daha fazla belediye sayısını çoğaltacaklarına inanıyoruz. Kim ne derse desin, medya nasıl gösterirse göstersin ama burada Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehrinde Tunceli’de kendisine gösterilen ilgi ve sevginin ikisinin arasında ciddi bir bağ olduğunu, nasıl bir baba-oğul ilişkisi olduğunu burada da halk da Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketinde İmamoğlu'nu bu şekilde karşıladı” diye konuştu.

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