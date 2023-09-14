CHP’li Faik Öztrak’tan AKP’li Ömer Çelik’e sert yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Öztrak, "Bizim, dış politikada tükürdüğünü yalamayı alışkanlık haline getirenlerden alacağımız hiç bir dış politika dersi yoktur" ifadelerini kullandı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı eleştiren açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

ÇELİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* “Sn Kemal Kılıçdaroğlu yine cehalet dolu cümlelerle Sn Cumhurbaşkanımıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş.

* Öncelikle Sn Kılıçdaroğlu, hayatında Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak adına bugüne dek hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmiş değildir.

“HİÇ BİLGİSİ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

*Bu noktada G20 zirvesi ve uluslararası gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalar en temel dış politika gelişmeleri hakkında hiç bilgisi olmadığını bir kez daha göstermiştir.

*Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza yönelik “Erdoğan küresel güçlere boyun eğmiştir” demiş. Cumhurbaşkanımızın küresel sistem içindeki güçlü ve kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu'nun asla anlayamacağı bir boyuttadır.

*Zaten küresel sistemin bütün aktörleri Cumhurbaşkanımızın kararlı ve vizyoner bir dış politika çizgisi izlediğini yakinen bildiği gibi dostlarımız bu duruşuna saygı duyduklarını da açıkça ifade etmektedirler.

*Kılıçdaroğlu'nun ‘Türkiye'siz masa kurulduğunu’ söylemesi ise masa denilince sadece 7'li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır!

*Cumhurbaşkanımız ise küresel ve bölgesel olaylarda “Türkiye'siz masa kurulamaz” dediğinde bunu defalarca ispat etmiştir.”

“ERDOĞAN'IN PARTİ SÖZCÜSÜ, HADDİNİ AŞARAK BİZE DIŞ POLİTİKA DERSİ VERMEYE KALKMIŞ”

AKP'li Çelik'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından cevap verdi.

“Erdoğan'ın Parti Sözcüsü, haddini aşarak bize dış politika dersi vermeye kalkmış” diyen Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* “Bizim, İçeride kaplan, dışarıda süt dökmüş kedi olanlardan, Sahte videolarla milleti aldatmaya kalkanlardan,

*Dün ‘Bu can bu tende oldukça vermem’ dediği rahibi, Amerikan Başkanı gönder deyince apar topar Oval Ofis'e gönderenlerden,

*Trump'ın gönderdiği ‘aptal olma’ yazan hakaret mektubunu onun yüzüne çarpamayan,

*Dün ‘Gösteririz ama vermeyiz’ dediği Cemal Kaşıkçı dosyasını, paraya sıkışınca katil dediği Suudi Arabistan yöneticisine iadeli taahhütlü gönderenlerden,

*Dün ‘Darbenin finansörü’ olmakla suçladığı, ‘Şerefsiz’ diye manşetler attırdığı, Körfez Şeyhlerinin bugün eteğine kapananlardan,

*Dün ‘Darbeci’ dediği Sisi'nin, bugün her gördüğü yerde eline sarılanlardan,

*G20 toplantısında dünya ticaretinin en önemli akslarından birinden ülkemiz dışlanırken, orada bardak gibi oturan BOP Eşbaşkanı ve şürekasından,

*Bugün ‘ak’ dediğine yarın ‘kara’ diyerek kimseye güven vermeyen AK Parti siyasetinden,

*Dış politikada tükürdüğünü yalamayı alışkanlık haline getirenlerden alacağımız hiç bir dış politika dersi yoktur.

* Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir.

*Şehirlerimizin altına bombalar döşenirken valilere ‘Dokunmayın’ talimatı veren,

*Oslo'da devlet görevlilerini teröristlerle aynı masaya oturtan,

*Terör elebaşının mektuplarını devletin resmi televizyonunda okutan,

*Terörle mücadele için sınır ötesi tezkere görünümü altında, topraklarımızda yabancı askerlerin cirit atmasının önünü açmaya kalkan,

*Sonra da çektikleri sahte videolarla bizi terörist gibi göstermeye kalkan siyaset sahtekarlarından alacağımız vatanseverlik, yerlilik ve millilik dersi de yoktur.

KILIÇDAROĞLU'NUN SORUSUNU YİNELEDİ

*Biz Genel Başkanımızın milletimizin çıkarlarını savunmak adına sorduğu soruyu bir kere daha tekrarlayalım: ‘Türkiye, G20 Zirvesinde oluşturulan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru'nda neden yer almıyor?’ Küfür etmeyin cevap verin.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı G-20 zirvesinde ‘tarihi bir skandala imza attığını’ belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

* “Erdoğan, katıldığı G20 Zirvesinde egemen güçlere boyun eğmiş, Türkiye’nin dışlanmasına göz yummuş, tarihi bir skandala imza atmıştır.

“SİSİ’NİN DİZİNİN DİBİNE OTURDU”

* Önce malum konuyla başlayayım. 2015 yılından bu yana ‘ülkeler arasında kalıcı düşmanlık olmaz, bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve Mısır bir araya gelmelidir’ dediğimiz için bizi “darbecilik” ile suçlayan Erdoğan, egemen güçlerin baskısıyla, Sisi’nin dizinin dibine oturdu.

*Ama içeride kaplan kesilip dışarıda süt dökmüş kediye dönen Erdoğan’ın, en utanç verici faaliyeti sadece bu değil…

* G20 Zirvesinde, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturuldu. Bu yeni hat, G20 ülkelerinin içinde belki de en stratejik konuma sahip olan Türkiye’yi kapsamıyor. Bu tarihi bir yok sayılmadır, utançtır.

* Mersin ve İskenderun gibi limanlara sahip bir ülkenin bu yeni hatta yer almaması, hem ticaret hem de itibar açısından büyük bir kayıptır.

* İtibarı lükste, şatafatta arayanlar; yaşadıkları olağanüstü lüks hayatı halka ‘itibar’ diye satanlar, itibarımızı yerle bir etmiştir. Şu fotoğrafta Türkiye’nin olmamasının hiçbir izahı yoktur.

“İÇERİDE ASLAN, DIŞARIDA KEDİ!”

*Siz o zirveye Katar Emiri’nin ‘hediye(!)’ uçağıyla katılırsanız, malvarlığınızın hesabını veremezseniz, egemen güçler azarlayınca her siyah dediğinize beyaz derseniz, sizi böyle rezil ederler.

*Erdoğan G20 sonrası uçağına aldığı medyasına ‘Türkiyesiz bir koridor olmaz’ diye de caka satmış.

* Peki, bunu zirvede, yüzlerine söyledin mi? ‘Bölgede bizim olmadığımız bir masa kurulamaz’ dedin mi? Elbette hayır. Çünkü içeride aslan, dışarıda kedi…

* Bu yeni hat, basit bir mesele değildir. Ülkemizin geleceğini, büyümesini, kalkınmasını çok yakından ilgilendiriyor. Bu skandaldan dönülmesi için var gücümüzle çalışacağız.”

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