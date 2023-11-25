CHP’li iki isimden belediye başkanlığı için adaylık başvurusu

İBB Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı da Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Yerel seçimlerinde aday olmak isteyenler için siyasi partilerde başvuru süreci devam ediyor.

Son olarak İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye başkanlığına aday adayı olduğunu duyurdu. Balyalı, aday adaylığı başvurusunu, CHP Pendik İlçe Başkanlığı'na yaptı.

Balyalı sosyal medya hesabından “Pendik Belediye Başkanlığı için, adaylık başvurumu CHP Pendik İlçe Başkanlığı’nda resmi olarak gerçekleştirdim. Pendik’i birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha kalkınmış bir ilçe haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim” dedi.

KÖSEDAĞI, KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLDU

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı da Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığına adaylık başvurusu sunan Kösedağı “ Örgütümüzle beraber çıktığım bu yolda hedefimiz, partimizin yerelde büyük başarı sağlamasıdır. Yakında yapacağım adaylık açıklamamda bütün yol arkadaşlarımı yanımda görmek istiyor, bu süreçte iyi dileklerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Kazanan partimiz olacak” paylaşımında bulundu.