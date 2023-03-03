CHP’li Kaya, KYK yurtlarına dikkat çekti

Depremlerin yaşandığı illerden Trabzon’a gelen 15 bin 814 depremzededen sadece bin 297’sinin KYK yurtlarında kaldığı anlaşıldı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Üniversiteleri neden kapattınız?” diye sordu.

Elif ÇAVUŞ

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Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi gerekçe gösterilerek, üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Trabzon'da 15 bin 814 depremzededen sadece bin 297'si KYK yurtlarına yerleştirildiği anlaşıldı.

“4 MİLYON ÖĞRENCİMİZ MAĞDUR EDİLDİ”

Depremzedelerin konaklaması için boşaltılan KYK yurtlarının büyük çoğunluğunun boş olduğuna dikkat çeken CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “14 bin 666 olan KYK yurt kapasitesinin sadece yüzde 8,8'i kullanılıyor. Bu veriler ışığında iktidarın ‘KYK yurtlarını depremzede vatandaşlarımıza açıyoruz' tezi geçerliliğini kaybetmiştir. Yaklaşık 4 milyon üniversite öğrencimiz üniversitelerin örgün eğitime kapatılmasıyla mağdur edilmiştir. KYK yurtları yeniden çocuklarımıza tahsis edilmeli ve üniversitelerimiz bir an önce örgün eğitime açılmalıdır ” dedi.

“BİLİM İNSANLARI UYARDI, İKTİDAR BİLDİĞİNİ OKUDU”

Bilim insanlarının tüm itirazlarına rağmen iktidarın bildiğini okuduğunu söyleyen Kaya, “Sayın Genel Başkanımız çıktı ‘yapmayın etmeyin üniversitelerimizi kapatmayın, çocuklarımızı eğitimden koparmayın' dedi. Bu ülkenin saygın bilim insanları bu meselede yetkin insanlar, söz sahibi insanlar açıklama yaptılar, ‘üniversiteleri kapamayın' dediler. Fakat iktidar kulaklarını tıkadı, bildiğini okudu” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELER ÖRGÜN EĞİTİME AÇILMALI”

KYK yurtlarına kalan az sayıdaki depremzedenin rahatlıkla başka yerlerde misafir edilebileceğini söyleyen CHP'li vekil Kaya, “Rakamlarla ortada. Trabzon'da yurtların sadece yüzde 8,8'i dolu yüzde 91,2'si boş. Bu yüzde 8,8'i doluluğu sağlayan depremzede misafirlerimizi başka yerlerde rahatlıkla misafir edebiliriz. Bu veriler ışığında iktidara tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hatadan bir an önce vazgeçin. KYK yurtları tekrar öğrencilerimize tahsis edilmeli ve bir an önce üniversitelerimizde örgün eğitime başlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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