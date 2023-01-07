CHP’li Kaya’dan fatura isyanı: Bu zam değil, resmen soygun

2023 yılının ilk ayında Trabzon’da su faturalarına yansıtılan vergide rekor artış yapıldı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya bir abonenin Aralık ayı ile Ocak ayı su faturası karşılaştırıldı. Faturada su bedeli ve vergilerde 8,8 kat artış görülürken Kaya, “Bu zam değil, resmen soygun” dedi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'da son 4 yılda suya yüzde 288 zam yapıldı. TÜFE oranına göre suya her ay otomatik zam yapılması ile ilgili itirazlar devam ederken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılının ilk ayında, su faturalarına yansıyan vergilerde de rekor artış gerçekleştirdi.

TİSKİ su bedeli, İlçe Belediyesi Çevre Temizlik-Katı Atık Toplama Bedeli ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Temizlik-Katı Atık Bedeli adı altındaki vergilerde 8,8 kat artış yapıldı.

“BİR AKIL SAHİBİ, BİR VİCDAN SAHİBİ, BİR AHLAK SAHİBİ ÇIKSIN BUNU AÇIKLASIN”

Bir abonenin 2022 Aralık ayı ile 2023 Ocak ayı su faturasındaki inanılmaz farkı gözler önüne seren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, şu ifadeleri kullandı:

*Birinci faturada 13 metreküp su tüketimi, ikinci faturada ise 14 metreküp su tüketimi var. Tüketimde 1 metreküp fark var ama gerek su fiyatındaki, gerekse katı atık ve çevre temizlik vergileri arasındaki fark inanılır gibi değil.

*Aralık ayında 13 metreküp su bedeli 138, 45 lira, 1 ay sonra gelen 14 metreküp su bedeli 307,58 lira. İlçe Belediyesi Çevre Temizlik-Katı Atık Toplama bedeli Aralık ayında 9,96 lira iken, 1 ay sonra 87,56 lira olmuş.

Büyükşehir Belediyesi ÇTV -katı atık bedeli 19,91 lira iken 175,96 liraya çıkarılmış. Tam 8,8 kat artmış.

*Bu nedir, gerçekten bu nedir? 1 ayda bu kadar zam olur mu, bu kadar fark olur mu? Bir akıl sahibi, bir vicdan sahibi, bir ahlak sahibi çıksın bunu bize ve Trabzonlu Hemşirelerimize açıklasın?

“NE HESABA, NE KİTABA, NE MATEMATİĞE SIĞMIYOR!”

*Emeklisine, memuruna önce %25 zam yapıp, itirazlarımız sonrasında zam oranını yüzde 30 TL çıkarmak zorunda kalan iktidar temsilcileri bu rezaleti çıksın açıklasınlar! Nasıl olurda 19,90 lira 175,90 liraya çıkar? Nasıl olur da 9, 96 lira 87,50 lira olur?

*Artış bir kat değil, iki kat, üç kat değil, beş kat değil tam 8,8 kat. Gerçekten olacak iş değil. Vatandaşımızı işte böyle soyuyorlar. Bu zam değil, resmen soygun.

*Bu zam, bu artış ne hesaba, ne kitaba, ne matematiğe, ne akla ne de vicdana sığmıyor! Hiçbir vicdan bunu kabul etmez? Millet aç, millet ekmeğe muhtaç.

*Suya, vergilere bu kadar büyük zam olur mu? Bu kadar vicdansızlık olur mu? Gerçekten akıl alır gibi değil.