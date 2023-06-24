CHP’li Konuralp’ten Gezi Davası tutukluları açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp; Gezi davası tutuklularından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater’i ziyaret ettiğini duyurdu.

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CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Gezi Davası'nda yargılanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater'i bugün ziyaret ettiğini bildirdi. Konuralp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“ENSEYİ KARARTMAMA ÇAĞRISI YAPTILAR”

“TİP Milletvekili- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Can Atalay ve Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater'i ziyaret ettim. Herkese selamları var; ‘umut var olma ve enseyi karartmama' çağrısı yaptılar.

Sayın Atalay, TBMM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle üyeliğine seçildiği İnsan Haklarını İnceme Komisyonu'nu, ilk toplantısını yapmak üzere Marmara (Silivri) Cezaevi'ne de davet etti; komisyonun eksik bir üyeyle toplanmayı kabul etmeyeceğini umduğunu vurguladı.

Biz de çağrımızı yineliyoruz; Sayın Atalay'ın tahliyesi hukuki ve vicdani bir zorunluluktur. Atalay, sadece hak edilmiş bir seçim başarısının sonucu olarak değil; Gezi tutuklularının ve diğer tüm hak mağdurlarının da temsilcisi olarak TBMM'deki yerini almalıdır. Saygılarımla…”

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