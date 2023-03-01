CHP’li Mahir Başarır’dan Erdoğan’a: Sen utanmaz bir yalancısın

CHP'li Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kentsel dönüşümle ilgili CHP’ye karşı kirli bir algı operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti. Başarır, kendi konuşmasının kırpılarak paylaşıldığını belirterek, Erdoğan'na “Sen utanmaz bir yalancısın. Bu ülkeye yakışmıyorsun” ifadelerini kullandı.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşı olduklarını belirtti.

“SEN UTANMAZ BİR YALANCISIN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin kentsel dönüşüme karşıymış gibi bir algı yarattığını ifade eden Başarır, şöyle konuştu:

*Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı. Depremde bile insanına, siyasetçisine hakaret eden, iftira eden bir insan. Sen utanmaz bir insansın.

*Benim söylediğim cümle: ‘Yalova'da Roman vatandaşlarımıza eğer evinizi yıkıp size yeni bir ev veriyorlarsa hemen kabul edin ama sizi buradan atıp sokağa bırakıyorlarsa, o yerleri başkalarına peşkeş çekiyorlarsa bir tuğlanızı bile vermeyin.

*Almışsın bir bölümü grupta paylaşıyorsun. Sen utanmaz bir yalancısın. Bu ülkeye yakışmıyorsun.

“BU İMAR AFFINI GİZLEME ÇABASIDIR”

İşte şimdi de gerçekleri, doğruları izleyin diyerek videoyu paylaşan CHP'li Başarır, şu ifadeleri kullandı:

*Bu AKP'nin kirli algısından başka bir şey değildir. Biz hiçbir zaman kentsel dönüşüme karşı olmadık. Biz gariban vatandaşımızın mahallerinden atılıp, zenginlere peşkeş çekilmesine karşı çıktık.

*O garibanlara mahallesinde kentsel dönüşüm yaptırıp yeni evlerinde oturtabiliyorsan bir sorun yok zaten ama kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm yapıyorsan orada tabii ki itirazımız var.

*Ayrıca bu algı operasyonu iktidarın sorgusuz sualsiz, bilim ve fenden uzak olan imar affını gizleme çabasından başka bir şey değildir.

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