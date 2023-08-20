CHP’li Nazlıaka’dan Yeniden Refah Partili Ali Yüksel’e tepki

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Akyurt İlçe Kongresi'nde; Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya Milletvekili Ali Yüksel'in kadınların çalışması hakkında “Kocasının dışındaki insanlara hizmet etmiyor mu” sözlerine “Keşke onların sahip olduğu onurun milyonda biri kendisinde olsaymış. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu reddeden bir kişi, milletvekili olmaz. Milletvekilliği derhal düşürülmelidir" diye tepki gösterdi.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bugün CHP Akyurt İlçe Kongresi’nde; Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya Milletvekili Ali Yüksel’in kadınların çalışması hakkında “Kocasının dışındaki insanlara hizmet etmiyor mu” ve tek eşlilikle ilgili ise “Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunu” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

“ALİ YÜKSEL, BU CESARETİ NEREDEN BULUYOR?”

Nazlıaka, şunları söyledi:

* “Bakın daha dün Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olan Yeniden Refah Partisi’nin Milletvekili Ali Yüksel, bir açıklama yaptı. Aslında o açıklamayı daha önce de yapmıştı. Hatta ben o açıklamanın yer aldığı, röportajın yer aldığı kitabı da almak durumunda kaldım. Orada açıkça çok eşliliği savunuyordu ve kendisinin de üç eşli olduğunu söylüyordu. O dönemde hemen Cumhuriyet Savcılığı’nı göreve davet ettik. Açıklamalar yaptık ve bir cevap niteliğinde durumu doğrulamayan bir ifade ile aynı anda üç kişiyle evli olmadığını söylemeye çalıştı ama dün kendisi açıkça üç eşli olduğunu söyledi. Yetmedi, şeriat çağrısı yaptı.

* Ali Yüksel, bu cesareti nereden buluyor? Ali Yüksel, bu cesareti ‘Bizim Taliban ile ters düşen bir yanımız yok’ diyen Erdoğan’dan alıyor. Ali Yüksel bu cesareti nereden alıyor? Her geçen gün laiklik suikastı konusunda vites yükselten Cumhur İttifakı’nın bütün paydaşlarından alıyor. Ali Yüksel, bu cesareti nereden alıyor? Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu reddetmekten alıyor. Yetmemiş şöyle bir şey de söylemiş, ‘Bizim köyü köpeksiz zannedip, değneksiz gezmesinler’… Ali Yüksel’e sözlerini aynen iade ediyoruz. Bu ülkenin bir değneği var, o değnek de Anayasa’dır. O değnek, hukuktur.

“KEŞKE ONLARIN SAHİP OLDUĞU ONURUN MİLYONDA BİRİ KENDİSİNDE OLSAYMIŞ”

* İşte bu nedenle, kendisine buradan bir kez daha sesleniyoruz; böyle tehditlerle falan kimseyi korkutamaz. Ondan korkan onun gibi olsun. Bir de kadın hostesleri, kadın garsonları aşağılamış. Keşke onların sahip olduğu onurun milyonda biri kendisinde olsaymış. Ama buradan bir çağrıda bulunalım, bir milletvekilinin görevi başta Anayasa olmak üzere tüm kanunlara sahip çıkmak olmalıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğunu reddeden bir kişi, milletvekili olmaz. Milletvekilliği derhal düşürülmelidir.” (ANKA)

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