CHP’li Özçağdaş, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Gezi davası tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özçağdaş, "Gezi süreci, hepimizin dahil olduğu temel bir itirazdı Türkiye demokrasi tarihinde. Maalesef bunun bedeli bu arkadaşlarımıza ödetilmek isteniyor" dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Suat Özçağdaş, Gezi davası tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i bugün Bakırköy Kadın Cezaevi’nde ziyaret etti. Özçağdaş, ziyaretini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“BUNUN BEDELİ ARKADAŞLARIMIZA ÖDETİLMEK İSTENİYOR”

Ziyaretinin ardından cezaevinin önünde açıklama yapan Özçağdaş, “Dışarıdaki arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın kendilerine desteklerini, sevgilerini ilettim. Gezi süreci, hepimizin dahil olduğu temel bir itirazdı Türkiye demokrasi tarihinde. Maalesef bunun bedeli bu arkadaşlarımıza ödetilmek isteniyor” dedi.

“SELAMLARINI İLETİYORUM”

Yapıcı, Mater ve Özerden'i oldukça moralli gördüğünü dile getiren Özçağdaş, “Hem Türkiye’nin demokratikleşme sorunlarını hem de kentleşmeye ilişkin konuları bol bol ele alma şansımız oldu. Hepinize sevgilerini, iyi bayram dileklerini, selamlarını iletiyorum” diye konuştu.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Özçağdaş son olarak, “Başta Gezi davası tutukluluları olmak üzere, Türkiye'de demokratikleşme süreçlerinin işletilmemesinden kaynaklanan, haklarında haksız yargı kararları bulunan tüm yurttaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

DÜN DE SİLİVRİ’YE GİTMİŞTİ

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş dün de Gezi davası tutuklularından TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay'ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etmişti.

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