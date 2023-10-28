CHP’li Özel İzmir’den delegelere seslendi: Sokak ne diyorsa onun gereğini yapın

İzmir’de partililerle bir araya gelen CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partisinin 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştireceği kurultaya günler kala delegelere seslendi. Delegelere kimsenin dayatma yapamayacağını dile getiren CHP’li Özel, sokağın sesinin dinlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Lütfen sorun. Cumhuriyetin 100’üncü yılında nasıl bir parti, umut için, bir daha bu parti muhalefette kalmasın, bu parti ayağa kalksın diye sokak ne diyorsa, evlat ne diyorsa, ana, komşu ne diyorsa, arkadaş ne diyorsa onun gereğini yapın” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştireceği kurultay öncesinde il başkanlıkları ziyaretlerine hız veren CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İzmir'de teşkilat üyeleri ve partililerle bir araya geldi. CHP'li Özel, İzmir'de üyelere yönelik yaptığı konuşmada hem gündemdeki konulara değindi hem de kurultayda oy kullanacak delegelere çağrıda bulundu.

“CUMHURİYET VE ATATÜRK SEVGİSİNİ SÖKEMEZSİNİZ”

CHP'li Özel yaptığı konuşmada ilk olarak, AKP iktidarının yıllardır Cumhuriyet bayramlarını önemsizleştirmek için gayret gösterdiğine değinerek, “Bu güzel bayramı hak ettiği gibi kutlatmayanlar, gerekli hazırlıkları yapmayanlar, 100'üncü yılı önemsizleştirmeye çalışanlar şu bilsinler ki, anma etkinliklerin az yapabilirsiniz, konserleri az yapabilirsiniz, resepsiyonları iptal edebilirsiniz. Atatürk'ün adını andırmamayı marifet sanabilirsiniz. Ama bu milletin, halkın, İzmir'in ve bu milletin gönlünden ne Cumhuriyet ne de Atatürk sevgisini sökemezsiniz” dedi.

“ZEHRA'NIN KATİLİ ONLARDIR”

Konuşmasında, Aydın’daki devlet yurdunda arıza yapan asansörde sıkışarak yaşamını yitiren 22 yaşındaki Zeren Ertaş'a da değinen CHP'li Özel, Türkiye'de yaşanan acılara kayıtsız kalmadıklarını ifade etti. CHP'li Özel, hayatını kaybeden Ertaş'ın arkadaşlarının “Katil KYK” diye bağırdığını ifade ederek şunları söyledi:

“Ağlıyorlar ve çok üzgünler. ‘Katil KYK' diye bağırıyorlar. Evet bir katil var. O katil çocuklar barınacak yer bulmasın, yurtlara kolay yerleşmesin, bize yakın cemaatler, tarikatlar ev açsın, yurt açsın, gencecik zihinleri alalım ve ‘dindar ve kindar bir nesil yetiştirelim' hevesinde olanlar kimse, katil odur. Zehra'nın katili onlardır. TOKİ'ye cumhuriyet yurdu yaptırmak yerine, cumhuriyetin evlatlarının barınma sorununu çözmek yerine o evlatları tarikatlara itmeye çalışanlardan da, onlar bunları yaptıkça gereğini yapmayıp sessiz kalanların, acaba biz bunlara en üst perdeden itiraz edersek birilerini ürkütür müyüz diye sessiz kalanların, duranların, geri adım atanların da Zehra'ın annesinin gözyaşlarından alacak dersi var. Bundan sonra özelikle Cumhuriyetin kurucu değerlerinin en başında olan inanan için inanç özgürlüğü, ama herkes için yaşam biçiminin korunması demek olan laiklik ilkesine sonuna kadar sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.”

“SENİN TERÖRİSTİN KÖTÜ, BENİM TERÖRİSTİM İYİ ANLAYIŞI OLMAZ”

CHP'li Özel konuşmasında İsrail-Filistin arasında yaşanan savaşa da değinerek, AKP iktidarına Hamas üzerinden yüklendi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hamas terör örgütü değildir” sözlerini eleştiren CHP'li Özel şöyle konuştu:

“Bu ülkeyi yönetip de terörü lanetlemeyenler var. Bu ülkeyi yönetip ‘Hamas terör örgütü değildir’ diyenler var. Bugün Cumhuriyetin en üst koltuğunda oturup ‘Hamas terör örgütü değildir' diyen zat bundan sonra dünyada terörle mücadelemizi anlatırken ‘Neden yalnız kalıyoruz' diye düşünmesin. ‘Senin teröristin kötüdür. Benim teröristim iyidir' diyen bir anlayış olmaz. PKK dahil, FETÖ dahil, Hamas dahil masum kanı akıtan tüm teröristlere lanet olsun.”

“BİZİM DEGELEMİZ KİMİN KULAĞINA NE DEDİĞİNE BAKMAZ”

CHP'li Özel, 4-5 Kasım tarihinde oy kullanacak olan yaklaşık 1200 delegenin kimsenin dediğine bakmaması gerektiğinin de altını çizerek, “İzmir'in delegesinin de Van'ın, Antalya'nın, Tekirdağ, Şırnak'ın, Kayseri'nin, Konya'nın, Sinop'un, Hakkari'nin delegesinin de Ankara ve İstanbul'un delegesinin de ortak özelliği şudur; Şah damarında parti sevgisi ve Atatürk sevgisi atar. Bizim delegemiz öyle kimin kulağına ne dediğine, çeşitli ilişki ağlarına, birkaç ay sonraki farklı tercihleri kimin yapacağına, bir takım ilişki ve düzlem düzenlemelerine değil, bu partinin geleceğine, bu ülkenin geleceğine, bu partinin bir daha muhalefette kalmamasına ne karar vermesi gerekiyorsa o kararı verip arkasında durur. Delegelerimizin vicdanlarının, duyduklarının ve akıllarının gereğini ve gördüklerinin gereğini yapacaklarına inanarak, önyargılardan kurtularak destek istiyoruz. Biz düğüne gider gibi kongreye, kurultaya gideriz. Bizim delegemiz kulağına söyleneni değil, kulağıyla duyduğunu yapar. Buna inanıyorum” diye konuştu.

DELEGELERE SESLENDİ: SOKAK NE DİYORSA ONUN GEREĞİNİ YAPIN

Konuşmasında son olarak kurultayda oy kullanacak delegelere sokağın sesine kulak vermesi çağrısında bulunan CHP'li Özel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sakın ha şunu yapın veya bunu yapın demiyorum. Ama haftaya bugün Ankara'da olacaksınız. 10 gün sonra da yine memleketlerinizde olacaksınız. Ankara'ya gelmeden önce aklına, vicdanına, kalbine güvendiğiniz herkesle, evladınız veya ananız babanızdır. Lütfen sorun. Cumhuriyetin 100'üncü yılında nasıl bir parti, umut için, bir daha bu parti muhalefette kalmasın, bu parti ayağa kalksın diye sokak ne diyorsa, evlat ne diyorsa, ana, komşu ne diyorsa, arkadaş ne diyorsa onun gereğini yapın. Bu partinin önünü açın. Sizden bunu bekliyoruz.”

CHP'li Özel konuşmasının ardından partilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.