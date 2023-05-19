CHP’li Özel: Öcalan’ı serbest bırakmayı aklından geçiren şerefsizdir

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Afyonkarahisar’da vatandaşlara seslendi. Yalan yanlış videolar, haksız iftiralarda Millet İttifakı’nın hedef alındığını belirten Özel, “CHP’ye atılan iftiraya sessiz kalmayız. Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir” diye konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Afyonkarahisar'da halka seslendi. Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile birlikte İstasyon Meydanı'nda parti otobüsünün üzerinden konuşan Özel, Türkiye'yi krizden çıkaracak reçetenin Millet İttifakı olduğunu belirtti. Türkiye'nin iyi yönetilmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özel, seçim sürecinde Millet İttifakı ve CHP'ye yönelik sistemli bir iftira kampanyası başlatıldığını söyledi.

“ÖCALAN'I SERBEST BIRAKMAYI AKLINDAN GEÇİREN ŞEREFSİZDİR”

Abdullah Öcalan'ın asla serbest bırakılmayacağını söyleyen Özel, “Yalan yanlış videolar montajlayarak CHP'yi, Millet İttifakı'nı haksızca, yalanla, iftirayla itham ettiler. Bu yalanların sonunda özür dilemediler, geri almadılar. Devletin televizyonunu, bu yalana alet ettiler. Halep ordaysa arşın buradadır. CHP'ye atılan iftiraya sessiz kalmayız. Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir. Oslo'ya gideceksin, PKK'yla görüşmeleri sen yapacaksın. Çadır mahkemesi kurup, PKK'lıya af çıkartacaksın. Abdullah Öcalan'dan mektup alıp, Kürtleri kandırmaya çalışacaksın. Osman Öcalan'a Erbil'de kamera yollayacaksın, AKP'ye destek açıklayacaksın, sonra çıkıp sahte videoyla ‘CHP, Öcalan'ı serbest bırakacak' diyeceksin. Biz hep bir ağızdan şunu söylüyoruz: Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmaya kim niyet ettiyse veya edecekse Allah belasını versin” dedi.

“KİMLER KİMLERLE BERABER”

Özgür Özel, “AKP'nin sağ kolunda Büyük Birlik Partisi, sol kolunda MHP, koynunda ise HÜDA-PAR var. Listenin içinden 4 HÜDA-PAR'lıyı meclise taşıyacak. Mecliste yemin töreni yapılacak, HÜDA-PAR'lılar ‘Biz yemini okumayacağız, Türk Milleti kavramını bilmeyiz, Türk Bayrağı'na karşıyız' diyorlar. Kimler, kimlerle beraber. Ülkenin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. İttifakımızın ekonomi kurmaylarının, hepimizin yüzünü güldürmesi gerekiyor. Bunlar büyük bir ekonomik krize getirdiler. Esnafın, emeklinin, çalışanının yüzünü güldürecek, Türkiye'yi krizden çıkartacak reçete Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın elindedir. Krizden çıkmak için Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını seçin” diye konuştu.

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