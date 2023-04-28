CHP’li Özel’den Bakan Soylu’ya: Demokrasiden ne anlarsın?

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kardeşim, siyasi darbe ne demek? Sen demokrasiden ne anlarsın? Seçim, partilerin sandıkta yarışması demek. Galip gelenin iktidara gelmesi, mağlup olanın aşağıya inmesi demek" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Manisa’nın Alaşehir ilçesine geldi. Alaşehir Belediye Binası önünde düzenlenen mitingde halka seslenen Özel’e Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik eşlik etti.

“DEMOKRASİDEN NE ANLARSIN?”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

* “Kardeşim siyasi darbe ne demek? Sen demokrasiden ne anlarsın? Seçim, partilerin sandıkta yarışması demek. Galip gelenin iktidara gelmesi, mağlup olanın aşağıya inmesi demek. Demiş ki, ‘Amerikası, Avrupası planladı, bize siyasi darbe yapıyorlar.’ Ey Süleyman Soylu, ben Amerikalı John, Alman Hans’ı bilmem. İngilizi, Fransızı bilmem. Ben Jon yerine Cüneyt, Hans yerine Hasan, Helga yerine Hülya ablamı, misterlerin yerine Mustafa, Mıstıkları bilirim. Hasanlar, Hülyalar ne derse, günü gelir Türk Milleti ne derse, o olur. Senin dediğin, değil milletin dediği olur.”

BİR TEPKİ DE BİNALİ YILDIRIM’A

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın açıklamalarına da tepki gösteren Özel, şöyle konuştu:

* “Bu Binali Yıldırım’ın çok sevdiği Fesli Deli Kadirler, ‘Atatürk’ün heykellerinin köpek leşi gibi yerlerde sürüklendiğini göreceksiniz’ diyordu. ‘Atatürk’e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime gelsin’ diyordu. Bunlar hastaneye koşturdular. Recep Tayyip Erdoğan gitti. Cenazesine de 5 bakan birlikte gittiler. Bunlar, ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyenler değil mi? Bunlar Vahdettin’i öve öve bitiremeyenler değil mi? Bunlar, işgal orduları İstanbul’a gelince kırmızı halı serenlerin devamı olduklarını söyleyenler değil mi?

* Bir tarafta işgalcilerse, bir tarafta İstiklal mücadelesi verenler ise, o istiklal mücadelesi verenler işte burada, onların torunları burada. Cumhuriyet Halk Partililer burada, Demokrat, Saadet, Gelecek, Deva partililer burada. Binali Bey, bizim tarafımız belli. Biz, Kuvayı Milliye’yiz. Biz Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk cemiyetleriyiz, biz Cumhuriyet Halk Fırkasıyız. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, herkes bunu bilecek.”

AFİŞLERDEKİ KIRMIZI ÇİZGİNİN ANLAMI

Konuşmasına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişlerindeki iki kırmızı çizgiyi göstererek devam eden Özgün Özel, “Bu çizgiler matematikte eşit anlamındadır. Kemal Bey’in döneminde, bu bölgenin üzüm üreticisi bir kişiyi buraya çıkartarak, kırmızı çizgilerin sol tarafına ilaç, gübre, mazot, işçilik, sigorta gibi tüm giderlerini ‘yaz’ diyeceğiz. Hesaplanacak üzerine kar payı ilave edildikten sonra, üzüm fiyatları belirlenecek. Herkes hakkını alıncaya kadar bu devam edecek” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Millet İttifakı’ndan eş zamanlı video: Haydi Türkiye