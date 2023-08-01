CHP’li Öztrak: Taptaze bir güçle milletimizin huzuruna çıkacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şimdi ayağa kalkmak, yenilenmek, önümüzdeki kısa sürede yerel seçimlere hazırlanmak durumundayız. Örgütlerimizi yenileme süreci de hızla ilerliyor. İl kongrelerimizin ardından Parti Meclisimizin uygun gördüğü en kısa sürede tüzüğümüzü ve parti programımızı da yenileyecek kurultayımızı toplayacağız. Taptaze bir güçle, milletimizin huzuruna çıkacağız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, enflasyonun dünyanın en sinsi ve en adaletsiz vergisi olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

* “Erdoğan ve şürekası ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ safsatasıyla tüm dengeleri bozarak, ekonomiyi şişirmeyi tercih etti. Devletin tüm imkanlarını ve parasını seçim kazanmak için sonuna kadar kullandı. Ekonomi yama tutmaz hale geldi. Genel seçimlerin ardından paramız hızla değer kaybetti. Erdoğan, siyasetinin dağ gibi faturasını milletimizin sırtına yükledi. Ekonomideki oyuncuların güvenini yitirdiği için önce vitrin yenileyerek, işleri yerel seçimlere kadar idare etmeye kalktı, olmadı.

* Vitrine koyduklarının, onun politikalarına ‘akıl dışı’ demelerini sineye çekti. O da olmadı. Küresel piyasalar vitrine aldanıp kredi açmadı. Dün ‘şerefsiz’ dedikleri Körfez ülkelerinin önünde el pençe divan oldular; ama onlar da kanmadı. Tulumbada su kalmayınca Cumhurbaşkanına vergileri olağanüstü artırma yetkisi verme, bir ödeyenden bir daha MTV alma gibi Anayasa’ya aykırı haraç toplama düzenlemelerini, memur maaş zammıyla ambalajlayarak Meclis’ten geçirdi. KDV, ÖTV, harçlar zam seli oldu. Millete ne verdilerse misliyle geri aldılar.”

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Türkiye’de hukuksuzluğun baş gösterdiğini söyleyen Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

* “Memleket vahşi batıya döndü. Ama hukuksuzluğun en büyük tehlikesi; bir kez buna ses çıkarılmamaya başlandı mı, bir kez kanıksandı mı hayatın her alanına yayılması. Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Akbelen’deki orman katliamı bunun en somut örneği.

* ‘Ormanlarımdan bir ağaç kesenin başını keserim’ diyen Fatih’in torunları olmakla övünen memleketin düzlüğüne, yokuşuna, ırmağının akışına türküler yakan, sözde yerli ve milliler bu toprakların ormanlarının biçilmesine izin verdiler.

* Devletin jandarmasını da orman katillerini korumaya memur ettiler. Genel Başkanımız hafta sonunda, Akbelenlilerin mücadelesine destek vermek için oradaydı. Bu mücadeleye sonuna kadar destek olma sözü verdi. Biz kesilen ağaçların, kalmayan ormanın ve bunların sorumlularının sonuna kadar takipçisi olacağız.”

“HEDEFİMİZ OYUMUZU 35 MİLYONA ÇIKARMAK”

İçe kapanmamanın ve yılgınlığa kapılmamanın gerektiğine dikkat çeken Öztrak, şöyle konuştu:

* “Şimdi ayağa kalkmak, yenilenmek, önümüzdeki kısa sürede yerel seçimlere hazırlanmak durumundayız. Örgütlerimizi yenileme süreci de hızla ilerliyor. İl kongrelerimizin ardından Parti Meclisimizin uygun gördüğü en kısa sürede tüzüğümüzü ve parti programımızı da yenileyecek kurultayımızı toplayacağız. Taptaze bir güçle, milletimizin huzuruna çıkacağız. Bir yandan da yerel yönetim seçimleri için çalışıyoruz.

* En iyi, en uygun, yöre halkının içine sinecek, belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları hızla ilerliyor. Bir yandan da bu güne kadar sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla yaptığımız gibi iktidarın zamlarla canına tak dedirttiği milletimizin derdine derman olacak yerel projelere de çalışıyoruz Hedefimiz 25,5 milyon oyu 30 milyona, 35 milyona çıkarmak. Bize oylarını veren, vermeyen her partiden, düşünceden, görüşten hükümetin ezdiği milyonların hakkını savunmak.”

“HALKA HİZMET DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Akbelen’de CHP’nin yeni bir Gezi Parkı olayı çıkartmaya çalıştığı’ yönündeki sözlerine ilişkin, “Hiçbir CHP’li, mafya liderleri ile kol kola fotoğraf çektirmemiştir. CHP’ye geçen belediyelerde fetret dönemi sona ermiş, halka hizmet dönemi başlamıştır. Belediyelerin Cumhur İttifakı’na geçmesi meselesine gelince de aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir CHP’de sular durulmuyor, 9 belediye meclis üyesi istifa etti

İlginizi Çekebilir CHP'li Özel: Buna hep beraber mecburuz