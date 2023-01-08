CHP’li Öztunç: İBB’ye kayyum atayıp, İmralı’yı yeniden devreye sokacaklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanacağını ve seçim sürecinde İmralı’yı devreye sokulacağını ileri sürdü.

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, Kahramanmaraş'ta yerel yayın yapan Kanal Maraş’ın Hafta Sonu Harman Programı'nda yerel ve ulusal gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Milletvekili Öztunç, CHP iktidarında tüm terör örgütleriyle etkili bir şekilde mücadele edileceğini belirterek, “PKK, DHKPC, FETÖ dahil tüm terör örgütlerinin Allah belasını versin” dedi. Hükümetin bir yandan terörle mücadele ettiğini söylediğini, diğer yandan da iktidarı kaybetmeme adına bu iddiayla bağdaşmayan icraatlara imza attığını belirten Öztunç şunları söyledi:

“Terörle mücadele ediyorsun, Habur'a çadır kurdurmayacaksın. ‘Şunlar geçsin, şunlar geçsin' diye talimat vermeyeceksin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaptırmayı içlerine sindirmiyorlar. Yeniledikleri seçimde rakibi Binali Yıldırım'a 806 bin oy fark atan Ekrem İmamoğlu'na seçim sürecindeki açıklamaları nedeniyle hapis cezası geldi.

Tayyip Bey de aynı süreci yaşadı. O zaman da ‘Erdoğan muhtar bile olamaz' dediler. Cumhurbaşkanı oldu. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde İBB'ye kayyum atayacaklar. Yaşayacağız bunları. Kayyum atama girişimleri var.”

İMRALI'YI YENİDEN DEVREYE SOKACAKLAR

Öztunç, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın 2019 yerel seçimlerinden kısa bir süre önce TRT'ye çıkarılmasını ve PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimlerinde HDP'ye tarafsız kalmaları çağrısında bulunduğunu mektubunun TRT'de okutulmasını hatırlatarak açıklamasının devamında şunları söyledi: “Sen, ‘Terörle mücadele ediyorum' diyorsan, eli kanlı terör örgütünün başından mektup almayacaksın, devletin televizyonunda okutmayacaksın. Sen dün adama mektup okutacaksın. Devlet televizyonu TRT'yi göndereceksin. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Lütfen bunu bir kenara yazın. Seçim sürecinde yeniden İmralı'yı devreye sokacaklar. Göreceksiniz.”