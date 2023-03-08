CHP’li Seçer: Mersin, yapı stoku ve zemin açısından riskli

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısına 6 Şubat depremi damga vurdu. Mersin’in deprem kuşağında olmamasına rağmen zemin ve yapı stoku açısından risk taşıdığının altını çizen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Artık Mersin’i de afetle hatta depremle yan yana koyup projeksiyonumuzu ona göre yapmak zorundayız” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in deprem kuşağında olmasa bile zemin ve yapı stoku açısından risk taşıdığını, özellikle sahil kesiminde ciddi tehlike olduğunu söyledi.

Kentte imara açılmaması gereken yerlerde hâlâ inşaatlar olduğunu belirten Seçer, “Bu gerçekleri görmek zorundayız. Hepimiz siyasetçiyiz, yöneticiyiz, hesap verme sorumluluğumuz var; gerçeklerden kaçamayız. Artık Mersin'i de afetle hatta depremle yan yana koyup projeksiyonumuzu ona göre yapmak zorundayız” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantısında 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin etkileri ve Mersin'in deprem riski gündeme geldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Vahap Seçer, Mersin'in hem yapı stoku açısından hem zemin açısından riskli olduğunu söyledi.

“YAPI STOKU SIKINTILI”

Konunun büyük önem taşıdığına işaret eden Seçer, şöyle konuştu:

* “Hepimiz biliyoruz ki yapı stoku sıkıntılı. Bu kentte deniz kumuyla inşaat yapılmış, hâlâ yapılmaya devam ediyor. Bu kentte imara açılmaması gereken yerlerde hâlâ inşaatlar var ve devam ediyor. Bunun altını çizmek zorundayım, bu gerçekleri görmek zorundayız. Yaptığımız imar çalışmalarına tekrar dönüp bakmak zorundayız.

* Zemin etüdü, evet deprem bölgesi değiliz ama siz de biliyorsunuz ki sahilde ciddi bir tehlike yaşıyoruz; hem zeminde hem yapılarda. Bu konulara artık dönüp bakmak lazım. Elimiz kolumuz bağlı depremi beklersek güvende değiliz. Bir ay telaşlandık, ondan sonra unutmaya başlayalım bir şey olmamış gibi. Bu gerçekle tekrar yüzleşebiliriz.

* Çocuklarımız bize intizar etmesin, sadece yapı stokunu dönüştürmek değil; depremde birçok yeni bina da yıkıldı. İstediğiniz kadar yasa yapın eğer uygulamada zafiyet varsa sıkıntı.”

“ARTIK MERSİN'İ DEPREMLE YAN YANA DÜŞÜNMELİYİZ”

Deprem felaketinde, 1999 depreminden sonra çıkarılan İmar Yönetmeliği'ne göre yapılan binaların da yıkıldığını ifade eden Seçer, şu ifadeleri kullandı:

* “Çünkü ona uygun olarak yapılmamış. Ona göre demir kullanılmamış, ona göre zemin etüdü yapılmamış, ona göre statik hesabı yapılmamış; sonuç hüsran, sonuç acı, sonuç gözyaşı. Hepimiz siyasetçiyiz, yöneticiyiz, hesap verme sorumluluğumuz var, gerçeklerden kaçamayız.

* Artık Mersin'i de afetle hatta depremle yan yana koyup projeksiyonumuzu ona göre yapmak zorundayız. Mülkiyeti belediyeye ait olan Kırmızı Lacivert İşhanını deprem felaketinden sonra boşalttık. 6 Şubat ikinci depremi yaşadıktan sonra derhal boşalttık. Oraya bir daha personelimiz çıkmadı.”

DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’ kurulmasına dair teklifi meclise sunduklarını kaydeden Seçer, Belediye Meclisi üyesi Ali Dinsever'in, meclisin deprem ve yapı stoku konusunda genel görüşme yapması teklifini de oylamaya sundu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde deprem gündemiyle toplanarak konuyu tüm yönleriyle ele alacak.

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