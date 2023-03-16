CHP’li Sertel: TRT’de iş barışı bozuldu

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT’de iş barışının bozulduğunu ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığını söyledi.

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TRT'den çok sayıda çalışan kendisine ulaştığını ve mağduriyetlerini dile getirdiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

– Kurumda, liyakat, kariyer ve eşitlik ilkeleri esas alınarak kurum içi görevde yükselme sınavları beklenirken, 2010 -2013 yılları arasında tüm çalışanlara duyurusu yapılmadan, bilgisi olan personele isteği doğrultusunda dilekçeleriyle kadrolar arası geçişler yapılmıştır. TRT çalışanlarının mağduriyetleri eşitsizlik ilkesiyle artmış ve iş barışı bozulmuştur.

UNVAN VE ÜCRET ÇALIŞMASI

– Özel Hukuka Tabi olarak KPSS sınavına girmeden alınan personelin sosyal ve özlük hakları iyileştirilirken, yıllardır, ‘Yapım ve Yayın Elemanı, Stüdyo Film Yapım Elemanı, Yardımcı Yapım ve Yayın Elemanı, Takip memuru, Aksesuar, Kostüm, Altyazı vb' kadrolarda çalışan personel için de ‘Kurum içi dengenin korunması' hassasiyetinin gösterilerek unvan ve ücret çalışmasının yapılması beklenmektedir.

HAKKANİYETE AYKIRI

– Gerek geçmiş yıllarda sınav yapılmaksızın kadrolar arası geçişe imkân tanınması gerekse ‘Özel Hukuka Tabi Personel' olarak çalışanlar için, yine sınava tabi tutulmadan unvan ve ücret politikası çalışmalarının tamamlanması, yıllardır başarılı bir şekilde çalışan ancak hak ettiği ünvanı alamayanlar açısından eşitlik ilkesinin ihlali olduğu gibi hakkaniyete de aykırıdır.

– Anayasadan kaynaklanan eşitlik ilkesine aykırılık ve yeni yönetmelik ile kazanılmış haklarının ihlal edilmesi gerekçeleriyle 2017 yılında ki yönetmeliğin iptal edilerek, eski yönetmelikte olduğu gibi liyakat, kariyer ve eşitlik ilkeleri gereğince kurum içi yükselmenin yapılabilmesi ve mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. TRT'ye düşen görev bu haksızlığı en kısa sürede sonlandırması ve iş barışını yeniden sağlamasıdır.

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