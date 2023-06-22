CHP’li Tezcan’dan mülakat sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 11 Nisan 2023 tarihinde, kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracakları vaadinde bulunduğunu hatırlatan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergeyle, “Hani mülakatı kaldıracaktınız. Neden kaldırmadınız?” diye sordu.

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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AKP'nin 2023 seçim beyannamesinde kamudaki işe alımlardaki mülakatlara ilişkin “Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulünü kaldıracak, atamaları yazılı sınav sonuçlarına göre yapacağız” ifadeleri ile AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu’ndaki aday tanıtım toplantısındaki “Mülakatı kaldıracağız” vaadini hatırlattı.

CHP'li Tezcan, seçim sonrası bu sözlerin unutulduğunu, torpilli mülakat düzeninin devam ettiğini söyledi.

“MÜLAKATI KALDIRMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?”

Aydın Milletvekili Tezcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Tezcan soru önergesinde şunları belirtti:

* “Yıllarca sınavdan sınava koşturup dirsek çürüten gençlerimizin ve ailelerinin gelecek hayalleri dün olduğu gibi bugün de çalınmaya devam etmektedir.

* Bu çerçevede, seçim vaadi olarak açıkladığınız mülakatı neden kaldırmadınız? Mülakatı kaldırmayı düşünüyor musunuz? Bu sözü verdikten sonra kamuya kaç kişiyi mülakatla aldınız?”

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