CHP’li ve İYİ Partili siyasetçiler arasında “çıkar grubu” polemiği

14 Mayıs seçimleri sonrası CHP'li ve İYİ Partili isimler arasında yaşanan polemiklere bir yenisi daha eklendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'a yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından genel seçimlerin kaybedilme nedenine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçimlerin “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybedildiğini” vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

– Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart. Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi?

“SEÇİM HEDİYE EDİLDİ”

– Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi.

– Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

– Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye sahipsiz değildir, muhakkak ki çözüm üreteceğiz!

KAFTANCIOĞLU'NDAN CEVAP

Yılmaz'ın paylaşımına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından cevap verdi. Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

– Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor.

– Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun' parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum.

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