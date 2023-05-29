CHP’li vekil: Genel Başkanımızın başkanlığını tartışmaya açmayacağız

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 14 Mayıs milletvekilliği ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erol, "Biz genel başkanımızın genel başkanlığını asla tartışmaya açmayacağız, genel başkanımızın yanında yer alacağız" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarıyla ilgili parti binasında değerlendirmelerde bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da bir başarı hikayesi yazdıklarını kaydetti.

“GENEL BAŞKANIMIZ O YAŞINA RAĞMEN MÜTHİŞ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ”

Seçim sürecinde yoğun emeklerler harcayan il örgütüne teşekkür ederek konuşmasına başlayan CHP'li vekil Gürsel Erol, “Elazığ'da bir başarı hikâyesi yazdık. Tabi ki her seçimin sonuçları farklı değerlendirilebilir, farklı algılanabilir ama Elazığ'da örgütümüzün birliği beraberliği, oluşturduğu güçten kaynaklı, Elazığ'da da Türkiye genelinde de rekor kırarak hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığında sayın genel başkanımızın oyunu artırmasıyla ilgili bir hikaye yazdık. Bundan sonra da bu sürecin takipçisi olarak çalışmalarımızı daha hızlandıracağız, daha fazla çalışacağız.

Cumhuriyet tarihimizin seçimleri bir demokratik kültür ve gelenektir, her seçimin kendine göre bir kazananı kaybedeni mutlaka vardır. Ama sonuç itibariyle milletin iradesi neyse o iradeye sahip çıkmak, tanımak, saygı duymak hepimizin vatandaş olarak sorumluluklardan birisidir. Bu seçim döneminde en fazla çalışan, emek veren, koşturan, yorulan sayın genel başkanımızdır. İnanılmaz bir performansla çalıştı. Türkiye'de yaşanan sorunların çözümüyle ilgili ürettiği politikalar, söylemler, mitingler, geziler inanılmaz bir kampanyaydı. Biz bile bu yaşımızda 60-70 günlük kampanyada çoğu zaman serumlarla ayakta durduk. Ama genel başkanımız o yaşına rağmen müthiş bir performans gösterdi” diye konuştu.

“GENEL BAŞKANIMIZIN YANINDA YER ALACAĞIZ”

‘Alınan sonuca baktığımız zaman gelecekle ilgili çok da umutsuzluğa gerek yok' diyen Erol, “Önce şunu ifade etmek istiyorum. Genel başkanımı kutluyorum. Sonuç itibariyle elinden gelen tüm gayreti iyi niyetle ve inanılmaz bir performansla çalışmayla götürdü. O çalışmanın neticesinde de seçimi kazansaydı Türkiye daha özgürlükçü, hak, hukuk, adaletin daha kurumsal olarak işlediği bir ülke yaratacaktı. Biz genel başkanımızın genel başkanlığını asla tartışmaya açmayacağız. Genel başkanımızın yanında yer alacağız. Genel başkanımıza destek olacağız.

Parti içerisinde bir kargaşanın, bir endişenin yaratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz genel başkanımızın bu işteki samimiyetine, iyi niyetine, çalışkanlığına Elazığ örgütü olarak tamdır. İnşallah yeni dönemde kurumların, kanunların geçerli olduğu, 85 milyon yurttaşımızın yurttaşlık hakkının eşit olduğu, insanların ayrıştırılmadığı, devletin liyakatle yönetildiği bir dönem olarak yaşarız” ifadelerini kullandı.

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