CHP’li vekil Soylu’ya seslendi: Ahmak arıyorsan Ordu Belediyesi’ne gel

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde ormanlık alana, AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi'nden çevreye pis suların sızdığı ve deredeki balıkların öldüğü iddiası üzerine bölgeye giden CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çaybaşı, Kepçeli Yaylası’na AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve çöpten elektrik üretileceği belirtilen Katı Atık Bertaraf Tesisi, bölge halkının karşı çıkmasına rağmen 2020 yılında faaliyete geçti.

Bölge halkı tesisten çöp sularının sızdığını, dere ve içme sularına karıştığını ileri sürerek aylarca eylem yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, eksikliklerin giderileceğini söylemesine rağmen tesisten pis suların sızıp dereye karıştığı CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel tarafından tespit edildi.

Bölgede inceleme yapan ve vatandaşlardan bilgi alan Adıgüzel, balık ölümlerine çöp alanından sızan zehirli suların neden olduğunu açıkladı.

5 DEFA CEZA YAZILMIŞ

Çöp sularının arıtılmadan doğaya salındığını belirten Adıgüzel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iddialarını doğruladığını vurguladı.

Bakanlığa konuyla ilgili soru önergesi verdiğini sözlerine ekleyen Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

*Bakanlığa verdiğimiz önergelere verilen cevapta, ‘Evet bu su aşağıdaki akarsularını zehirliyor. Çöp tesisinden arıtmasız bir şekilde sular çevreye salınmaktadır.

*Ayrıca 5 defa da ceza yazdım’ diyor. Cezaları Ordu Büyükşehir Belediyesi ve buradaki firmaya yazmış.

*Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ceza yazmak çok komik. Çünkü belediye cezayı benden aldığı vergilerle ödüyor.

*İller Bankası’ndan aynı parayı geri alıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne değil esas müsebbiplerine ceza yaz. Başkan Hilmi Güler’e yaz. Yani cezaları onlara rücu edin bakalım bu işi bir daha yapacaklar mı?

“ORDU’YA BİR MÜFETTİŞ GÖNDER”

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiğini hatırlatan Adıgüzel, Bakan Süleyman Soylu’ya seslenerek, şöyle konuştu:

*İçişleri Bakanlığındaki 160 müfettişin yarısını İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderdin. Ahmakça işlerin peşindesin. Ahmak arıyorsan Ordu Büyükşehir’e gel. O müfettişlerden bir tanesini de Ordu'ya gönder. Bakalım burada Çevre ve Şehircilik ne tespit etmiş?

*Korgan ve Ulubey Belediyeleri yurt dışına insan kaçakçılığını nasıl yapmış? Altına imza attığın ve bu dereden çakıl çıkarmak uygun değildir diye evrak gönderdiğin halde Ordu Valisi Melet ırmağından çakıl çıkarmaya devam ediyor.

*Senin müfettişlerin gelsin buna baksın. Senin Ulubey Belediyen ruhsatsız taş ocağı işletiyor, paranın kimin cebine girdiği belli değil.

*Senin müfettişlerin gelsin bunlara baksın. Esas ahmaklık burada. Esas ahmaklık bu çöpün suyunu arıtmadan bu derelere salarak balıkları ve doğal hayatı öldüren, insan hayatını zehirleyenlerdir.

Milletvekili Mustafa Adıgüzel, savcı ve hakimleri de göreve çağırarak sorumlular hakkında soruşturma açılmasını istedi.